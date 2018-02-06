3校操場跑道頻補丁 蔡其昌會勘助整修

海線多所學校設備老舊不堪使用，立院副院長蔡其昌（左二）會勘操場跑道爭取改善。（陳淑娥攝）

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立院副院長蔡其昌（中）會勘操場跑道爭取改善。（陳淑娥攝）

海線許多偏鄉學校設備老舊，孩子學習興趣大受影響，沙鹿國中、大秀國小及高美國小，操場跑道處處可見破洞補丁，運動安全堪憂，立院副院長蔡其昌強調，這3所學校都有田徑隊，給選手一個好的訓練環境刻不容緩。

蔡其昌6日邀集教育部體育署副署長王水文、台中市府教育局副局長劉火欽、市議員王立任、楊典忠等人，共同會勘沙鹿區沙鹿國中、清水區大秀國小及高美國小操場跑道。

蔡其昌指出，沙鹿國中是他的母校，對學校環境很熟悉，全校學生人數多達1600人，並設有體育班，但PU跑道年久失修，200公尺的跑道，每走幾步，不是坑洞就是高低不平，隨處可見破洞補丁，地基遇雨就會含水導致跑道隆起，籃球場甚至到處是裂縫，學生運動容易造成傷害。

大秀國小及高美國小的跑道，則是磨損到沒有彈性，多處可見破皮補丁。蔡其昌說，這3所學校都有田徑隊，給選手一個好的訓練環境，是教育的基本需求，這些校園環境都應快改善，提供師生一個安全無虞的就學環境。

沙鹿國中跑道改善工程總經費667萬元，將申請體育署補助400萬元，其餘部分由台中市教育局補助；大秀國小校園操場年久失修長達20年，補釘及崩壞隨處可見，體育署補助500萬元整修；高美國小PU跑道及綜合球場龜裂、基層下陷，工程總經費561萬元，申請體育署449萬元經費，不足部分由台中市教育局補助。

(中時)

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