執行署法拍 VOLVO轎車 128萬天價賣出

2018年02月06日 17:36 中時 李文正

士林分署進行123聯合拍賣日，現場吸引上百名民眾到場投標。（李文正攝）

得標的徐先生表示，得標的VOLVO轎車雖然高出行情，但以車況和輪胎的現況，自用是非常物超所值。（李文正攝）

法務部行政執行署士林分署「123聯合拍賣日」，今（6日）下午3時開始拍賣，現場湧入上百名民眾，但不動產土地卻乏人問津，馬自達的廂型車沒人下標，大家都「瞄準」，一台新車價200萬的VOLVO XC60轎車，兩位投標人從100多萬開始競標，每次喊價加價1萬，直到總價128萬，高出起標價1倍多的天價，由北投的徐先生得標。

士林地檢署偵辦非法吸金案，查扣一輛VOLVO XC60轎車，總里程3萬多公里，出廠1年多，擺在分署的門外，吸引眾多民眾圍觀，詳細檢查門板、引擎以及內裝。

競標一開始，拍賣官先以馬自達休旅車，積欠1萬多的稅金，從4萬元開始起標，始終沒人舉牌喊價，拍賣官只好宣布流標，但第2標馬上就推出VOLVO轎車，拍賣官敘述該車還積欠銀行46萬貸款，以及稅金和鑑價費用，拍賣官說從40萬開始喊價，得標者除了支付標金外，還要清償債務，才能將車開走。

9號投標民眾、12號徐先生陸續喊價，直到120多萬，每次喊價加1萬元，聽得旁邊的民眾都驚呼連連，直到128萬，9號投標民眾放棄舉牌，拍賣官敲槌確定由12號投標者得標。

得標的徐先生表示，他是北投專修VOLVO車廠，受朋友的委託下標，朋友認為VOLVO轎車很安全，希望尋找類似車款，得標價比預期高出10萬，他說：「如果是要轉賣的話，是不合算的，但自用的話，價格很合理！」

徐表示，若朋友覺得價格很貴，不要買的話，他也會留下來自用，VOLVO在市場上很熱門，且拍賣的轎車屬於稀有車款，市價有135萬，但如果對手再加2萬，總價130的話，他就會放棄。

士林分署除了成功拍出VOLVO轎車外，另外還有各式名牌太陽眼睛，以及一輛市價3萬的名牌腳踏車，都是執行官查扣的物品，預計在下月進行拍賣，歡迎民眾提早到現場觀看成品。

(中時)