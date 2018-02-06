寒冬傳愛 北高雄家扶邀您掏口袋零錢助貧童

2018年02月06日 17:46 中時 林雅惠

北高雄家扶中心邀您共襄盛舉，一同參與義賣活動，逛義賣，助貧童！為募集弱勢家庭孩子開學學費、學用品費用，用行動支持弱勢孩子穩定就學，陪伴弱勢家庭度過寒冬，北高雄家扶中心將於2/2-2/23盛大展開一系列的義賣活動，「只要銅板價起，歡迎大家一起來淘寶!」，愛心義賣此次共分為4個場次，

2/2旗山服務處、2/10在高181線道杉林葵花迷宮旁、2/23鳳山服務處、2/23岡山大郵局，歡迎大家相揪作伙來，我們等你哦!

當孩子開心放寒假之時，家扶中心的家長們卻仍在為孩子下學期學費，焦頭爛額的籌措?家扶特為此辦理限時愛心義賣活動，當天全數所得將會運用在孩童的就學費用上，接受高中、大專獎助學金的孩子，每學期均會安排8-12小時志願服務，透過這樣的服務，發揮取之於社會，回饋於社會的精神，

鼓勵孩子向學及翻轉生命，故此次中心規劃讓孩子從義賣品的整理、清潔、標價，以及當天的活動協助及販賣一同共同參與活動，讓他們更能體會與感恩社會各界善心人士的愛心。

本中心目前共扶助超過500位就讀大專的學生，大部份的學生都必須打工，以貼補學費與生活費，本中心每年仍需為他們準備五百萬元的助學金，藉此減輕他們的註冊壓力並穩定就學，響應義賣活動為投入公益行動的開頭，希望能藉此活動讓更多人投入家扶的扶幼工作，持續為社會服務注入新能量，讓愛循環、社會更溫馨美好;期盼您以一幣之力協助關心這群努力的孩子。

農曆年將至，年味，是兒時的快樂，是有能力感恩，是對未來的盼望。邀請您掏掏口袋零錢，為弱勢家庭找回遺失的年味。捐款660元，助孩子順利就學，捐款1,200元，助孩子餐餐吃飽，一份捐款，雙倍祝福！家扶期盼2018年的《無窮世代》募款專案能募得4,000萬元經費，將繼續著力在所扶助的五萬多個弱勢家庭孩子的營養與教育服務，幫助孩子積極向上。

(中時)