大英木乃伊特展閉展倒數 台灣唯一場 人數衝破20萬

2018年02月06日 17:30 中時電子報 綜合報導

大英木乃伊特展自去年11月展出至今大獲民眾好評。適逢寒假期間，觀展人潮更是絡繹不絕。上午九點開展前就有許多民眾於門口排隊，希望自己能成為開館頭香。本展為台灣唯一站，展覽已進入倒數階段，更有不少家長帶著全家大小以及各地對於古埃及文明感興趣的民眾前往故宮朝聖。隨著觀展民眾熱情分享，展覽已於今日衝破20萬人。

正於國立故宮博物院展出的大英木乃伊特展，所展示的方式與以往不同。大英博物館透過最新電腦斷層掃描(俗稱CT)以非侵入性的方式探究深埋在木乃伊繃帶下的千年秘密。是次展覽共有六位來自西元三千年古埃及不同地區的男、女主角。從探索年齡、性別、生活文化、健康狀況等不同主題說明尼羅河畔生與死的點滴。本展分為八個展區，透過各展區精闢的解說以及每尊木乃伊旁所顯示的3D立體影像，讓民眾更能清楚瞭解本次展覽所想傳達給民眾的意義。透過民眾觀展後的口碑相傳，展覽於今日突破20萬人次，也吸引不少名人與部落客前往觀展。

幸運得主李詠翔先生、李小朋友。(時藝多媒體提供)

第20萬人觀眾李先生表示：「因為兒子對於本次展覽內容很有興趣，今特地請假帶小朋友來觀展。排隊期間還好奇前面在倒數什麼？沒想到自己跟小朋友成為幸運兒。很開心今天有前往觀展，更感謝主辦單位贈送的精美禮品，也算是過年前的小確幸，希望這個好運能一路延續到過年。」國立故宮博物院黃永泰副院長受訪時表示：「是次展覽真的帶給民眾很多不同的新知識，透過展覽更能深入了解古埃及文化。也呼籲民眾隨著展覽進入倒數階段，人潮將會越來越踴躍，希望民眾於上午前來觀展，避免觀展品質受到影響。」

(中時電子報)