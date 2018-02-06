美國防部被曝出糊塗賬8億美元 說不清去哪

2018年02月06日 17:44 中時 蔡致仁

外媒報導，有審計報告顯示，美國國防部一部門無法為8億多美元（台幣逾234.7億元）的資金提供審計憑證。而隨著全面審計的來臨，國防部財務管理上這塊蓋了多時的「遮羞布」也將被揭開。

據美國「政客」（Politico）報導，在去年12月中旬完成初步審計後，安永會計師事務所發現美國國防後勤局（Defense Logistics Agency）在為美國陸軍工兵部隊及其他機構提供的建設項目中謊報了4.65億美元。同時，後勤局以計畫「仍在進行中」為由拒絕提供另外3.84億美元的財務證明。此外，後勤局也無法為價值1億美元的電腦系統提供審計證據，而另有4600萬美元「記錄不當」。

報告中寫道，「一些審計所必要的工作記錄，比如可以顯示資金已經過測試和接受的證據，沒有保留下來」。報告還警告，後勤局與財政部在總賬上對賬不清。

然而，後勤局對審計結果並不驚訝，甚至覺得理所當然。該局聲明，「國防後勤局是國防部內規模最大、結構最複雜的部門，因此我們沒有期待在初步審計中得到一個清晰的結果」。

國防後勤局被稱為「美軍的沃爾瑪」，平均一年向外流出資金400億美元，每天要處理來自海陸空三軍以及其他聯邦機構約10萬宗訂單，用於購買家禽肉、藥物、稀有金屬、飛機零件等必需品。

一些法律人士表示，國防後勤局的賬目實在過於混亂，從而影響到了審計工作順利進行。報告說，「我們無法預估缺乏足夠的審計證據將給國防後勤局財務系統造成怎樣的影響」。安永還表示，初步審計結果顯示後勤局的財務管理中可能存在更多疏漏。

此外，審計報告的起草人強調，這些「糊塗賬」讓人不得不質疑五角大廈是否具有正確支配7000多億美元預算的能力。此前，國防部長馬提斯證實，總統川普計劃於2019財年向國會申請7160億美元用於國防支出，比2018年預算上升7%。

對此，國防後勤局表示將解決財務問題，並配合完成透明化審計工作。後勤局局長威廉斯說，「初步審計為我們的財務管理提供了寶貴意見。我們將解決實際問題，加強部門運作和內部管理」。

來自美國國防部官網的消息顯示，國防部於去年12月展開歷史上首次全面審計，涉及五角大廈的方方面面，共有近2400名審計人員對2.4兆美元資產進行審計。事實上，儘管國防部每年都享有美國財政預算的最大份額，但在審計方面卻十分寬鬆。審計機構人士丹吉納羅，「過去20年，五角大廈從未向國會兌現過完成審計的承諾，但與此同時，國會給五角大樓的預算卻增加了不止一倍」。

此前，國防部曾發生過多起「審計醜聞」。據CNN報導，國防部總監察長辦公室2016年曾發布報告稱，美軍在2015年共有6.5兆美元存在審計問題，無法提供票據證明資金去向。而據《華盛頓郵報》2016年底的一項調查顯示，自1996年以來，國防部「下落不明」的資金高達10兆美元。

美國預算和財政委員會（Budget and Finance committees）高級官員、愛荷華州共和黨議員查克·格拉斯利（Chuck Grassley）曾多次指責國防部花錢大手大腳，財務系統一團糟，“不記錄納稅人的錢流向何處是國防部的一貫作風”。

為此，特朗普政府正致力於加大對國防部的審計監管力度。國防部高級預算官大衛·諾奎斯特（David Norquist）上月曾向國會承諾，“自2018年起，每年11月15日發布財政預算報告後，都會展開審計工作”。據悉，國防部的首次全面審計將耗資10億美元，其中3.67億將用於開展審計工作，包括聘請像安永這樣的獨立審計公司；另外5.51億則將用於修補現有審計系統漏洞，幫助完善財務管理。“重要的是，國會和美國人民要對國防部如何管理納稅人的每一分錢有信心，”諾奎斯特說。

但不少人對此仍表示擔憂，認為國防部的財務漏洞短期內很難被堵上。“如果無法追踪資金去向，就沒有辦法進行審計，”格拉斯利說，“我認為未來國防部成功完成審計的機率為零。如果財務系統無法提供數據，在審計尚未開始前就注定是失敗的結果。”

(中時)