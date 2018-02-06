北韓藝術代表團抵南韓 傳金正恩胞妹金與正可能和伊凡卡會面

2018年02月06日 17:46 中時 施施

南韓平昌冬奧即將在9日開幕，美國總統川普的長女伊凡卡可能獲邀出席閉幕典禮。南韓媒體透露，北韓領袖金正恩也可能會派胞妹金與正參加閉幕典禮，屆時可能與伊凡卡會面。北韓官媒6日報導，在金與正送行下，140多人的代表團已抵達南韓。

美國有線新聞網絡（CNN）報導，在川普及美國奧委會的力邀下，伊凡卡將率領代表團參加平昌冬奧的閉幕典禮。南韓媒體則指，伊凡卡的到來可能促使金正恩派遣金與正出席閉幕典禮，進而促成兩國「第一家庭」成員會面。

身穿黑色大衣及灰色領巾的金與正，在首都平壤的火車站為代表團送行。北韓官媒朝中社指出，在團長玄松月帶領下，穿紅衣、戴毛帽的代表團於5日已出發，以在平昌表演。代表團會先坐火車到元山，再轉乘「萬景峰92號」郵輪前往南韓，6日下午抵達南韓東海市墨湖港。南韓統一部表示，萬景峰入境違反現行制裁規定，但為了讓冬奧順利舉行，政府決定放行。

藝術代表團抵達後，南韓有大批市民現身抗議。不少人高舉打上大叉的金正恩肖像，還有人把他的肖像放在地上用腳踩，部分民眾甚至與警員推撞。有示威者高叫：「我們仍處於戰爭狀態，但卻邀請敵人的妓女到來。」大批示威者不滿北韓「挾持」平昌冬奧，痛批本次運動盛會變成「平壤冬奧」。警方築起人牆，嚴陣以待。

另外，平昌冬奧奧委會表示，由於出現大規模諾羅病毒疫情，超過1200名警衞人員需臨時替換。其中，有41人在執勤時出現嘔吐及肚瀉症狀，需要緊急送醫治療，多數人證實患上諾羅病毒。南韓衞生部已著手調查事件。

(中時)