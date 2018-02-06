節省開支 英國將16架雙座颱風戰機退役

英國決定把16架雙座颱風戰機退役，做為單座颱風戰機的備用零件。(圖/英國皇家空軍)

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中時電子報

英國皇家空軍為了節約戰鬥機的營運成本，決定將16架雙座颱風戰機直接退役做為備用零件，此舉可以節約8億英鎊（11億美元）。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，颱風戰機(Typhoon fighter)又叫EF-2000、歐洲戰機，是歐洲多國一同合作研發，以英國、德國、西班牙三國為主。英國皇家空軍從2003年開始接收第1架，如今已經有137架，目前生產線還在進行，英國最終會得到160架。

在這160架颱風戰機中，有一部分是訓練用的雙座型，這也就是英國皇家空軍打算除役的部分。他們計畫以每架飛機約5000萬英鎊（7000萬美元）的價格退還給生產單位，做為其他單座型戰機的備用部件(俗稱「殺肉」)。

先前皇家空軍為了維持龍捲風GR4戰鬥轟炸機(Tornado GR4)的營運，將2010年退役的龍捲風防空戰機(Tornado F3)給除役，做為GR4的備用零件，稱為RTP計劃據報導，每架戰機在除役後，可以提供大約800至1200個零件，此舉有效的節約皇家空軍的後勤成本，也維持了龍捲風戰機的備用零件供應。

皇家空軍可能是設想，颱風戰機的訓練，可以用地面模擬機來擔任，因此雙座機不需要太多。而且將來還會引進更新式的F-35B聯合打擊戰機，使得雙座颱風戰機更顯得多餘。不過，單座型的颱風戰機仍繼續操作，至少可以服役到2030年代。

這不是第一個提早將颱風戰機除役的例子，在2017年7月，奧地利打算將現有的15架颱風戰機全汰除，理由是操作成本太高。

(中時電子報)

文章來源：RAF to scrap twin-seat Typhoons

文章來源：Britain's Royal Air Force To Scrap 16 Eurofighter Typhoons

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