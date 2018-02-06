《中時晚間快報》黑鷹駕駛女兒：爸爸 我們等你

2018年02月06日 17:34 中時電子報 中時電子報

◎黑鷹駕駛女兒：爸爸 我們等你

「等待總是令人煎熬，但是我們等你，好嗎？」黑鷹直昇機正駕駛康萬福的女兒、高雄市消防局苓雅分隊消防員康汶羽，6日趕赴台東，盼能等到父親的好消息。她曾在高雄氣爆死裡逃生，認為父親一定能平安回家。

◎列美參院議程《台灣旅行法》過關在望

《台灣旅行法》(HR535)在美國國會立法程序向前再邁進重大一步。美國聯邦參議院外交委員會於美東時間本周三(7日)的議程中正式排HR535號文件，「鼓勵美國和台灣間的各層級訪問」。一般預料，過關機會甚大。

◎台大最新研究! 小步驟 大腸癌死亡降4成

我國一年新增超過1.5萬人罹患大腸癌，連續10年居全部癌症之首，政府也透過篩檢，盼達到早期發現、早期治療的效果。國內一項最新研究，比較曾接受過篩檢、和從未篩檢者死於大腸癌的風險，發現篩檢率達56％，死亡率更降低44％，顯示篩檢對大腸癌患者延命的重要性。

◎伍佰搖滾風暴 再襲北台灣

伍佰台灣限定版【透南風】大型演唱會，2017年9月首度以南台灣作為出發的第一站，於高雄巨蛋演出後得到熱烈迴響，結合音樂與對土地文化的濃烈情感，不但High翻全場，也感動所有的觀眾，而這股南風3月24日即將吹向台中圓滿劇場，緊接著6月30日將五度登上台北小巨蛋，這股南風力量每一季都往北一步，期盼已久的北部粉絲們紛紛表示一定要前往朝聖，絕不錯過每次和伍佰的大型搖滾聚會！

(中時電子報)