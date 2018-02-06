里山動物列車啟航 8種動物全台看得到

台鐵里山動物列車今天啟航，8種動物全台看得到。（台鐵提供）

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台鐵里山列車啟航，開放民眾購票搭乘。（台鐵提供）

行政院農業委員會林務局與交通部台灣鐵路管理局合作打造「里山動物列車」今天啟航。適逢寒假，有許多家長帶著小朋友參加，大家都興奮地拍照，記錄特別的一刻；車上還有趣味小遊戲，讓民眾認識保育類動物。

台鐵表示，EMU800型微笑號通勤電聯車共有8節車體，彩繪了草鴞、石虎、食蛇龜、台灣蛙類、蓋斑鬥魚、食蟹獴、彩鷸及穿山甲等，8種棲息於淺山與農田生態系的里山動物，象徵里山動物未來也能像人們搭乘火車一樣，能在國土生態綠網營造的友善棲地與生態廊道悠遊旅行。

這列列車頭一邊畫上草鴞，另一邊是穿山甲，許多家長們帶著小孩一同參與首航儀式，更有一家人特別從新竹搭高鐵到南港車站搭首航車，還有國小生拿著手機到處拍照，鐵道迷們則是停靠每一站，就跳下車拍列車。

里山動物列車今天從台北南港站記者會場首航北上，開往福隆，從汐科站起，開放民眾從沿途各站購票搭乘，後南下終點15時59分抵達新竹站。台鐵表示，里山動物列車自2月8日起將正式加入台鐵局區間車服務行列，未來主要通行於西部縱貫線基隆至新竹區間，另配合車輛運行，也會有行駛南部區域列車班次，南部民眾有機會搭乘。

交通部長賀陳旦說，高速公路已有保護淺山動物的綠廊道，會繼續維持、推動。林務局長林國慶表示，里山動物就是在淺山的動物，但淺山是人類開發、居住地，因此林務局推出里山列車，希望大家保育動物。

林務局指出，為傳遞淺山與農田生態系保育觀念，里山動物列車各車廂內的LCD螢幕播放包括蜂鷹、水梯田等多部生態影片集錦；另每節車廂內也會張貼不同的里山動物海報，讓乘客欣賞台灣生物多樣性的同時，得到珍貴的保育知識。

為慶祝「里山動物列車」於2月6日南港站首航，台鐵局特別製作紀念套票，套票內含「汐科站至福隆站名片式區間車紀念乘車票」1張及「薄紙式紀念月台票」1張，並限量發售600套，每套售價為新台幣100元，今已售完。

(中時)

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