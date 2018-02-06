1958年金門炮戰 解放軍險成為美核攻擊目標

2018年02月06日 18:31 中時 王嘉源

1945年8月，美國用原子彈轟炸了日本的廣島和長崎。(圖／摘自BBC網站)

1958年，毛澤東與蘇聯領導人赫魯曉夫在北京的合影。由於中蘇分裂，美國曾經想和蘇聯一起對中國發動攻擊，但赫魯雪夫不願意。（新華社）

美國國防部2日發布新版《核態勢評估》報告，宣告要研發新型核武，讓美國核武庫多樣化，提高核嚇阻，應對增加的安全挑戰。但有分析說，美國此舉等於降低使用核武的門檻，升高了核衝突危險。中國大陸也指責美國的「冷戰思維」危及地區和平。

美國是世界上唯一投放過核武的國家。1945年8月，美國用原子彈轟炸了日本的廣島和長崎。歷史上，美國也曾多次走到進行核戰的邊緣，其中多次同中國有關。

據英國廣播公司（BBC）中文網6日報導，多年前中國一位名為劉郴山的作者撰文說，中國受到最嚴重的核威脅來自中蘇分裂時的蘇聯。他說，1969年3月中蘇珍寶島武裝衝突後，蘇聯打算對中國發動核攻擊。

該文發表在《人民日報》旗下「文史參考」上，因此被一些英文媒體和香港媒體引用。文章說，由於美國總統尼克森和他的國務卿季辛吉對蘇聯發出威脅，中國才避免遭到蘇聯的核攻擊。

據《每日電訊報》報導引述說，1969年10月15日，蘇聯總理柯錫金對蘇聯領導人布里茲涅夫說，華盛頓已經制定了「詳細的計劃」，即在中國受到核攻擊時對蘇聯展開核戰。柯錫金對布里茲涅夫說：「（美國）明確表示中國的利益同他們息息相關，他們應制定了針對我們的核戰爭計劃」。

報導引述劉郴山說，同一天，蘇聯駐美大使杜布萊寧對布里茲涅夫通報了相同的內容，說美國外交官表示「如果中國遭受核攻擊，他們（美國人）肯定會開始第三次世界大戰。」

許多英語報導說，由於美國總統尼克森干涉，令中國免於遭到蘇聯的核攻擊。尼克森的國務卿季辛吉對蘇聯大使說，只要蘇聯對中國發射出第一枚導彈，美國就會對蘇聯130個城市發動核攻擊。

對中蘇分裂這段有爭議歷史的驚人結論，自然引起許多爭議。中國國防大學的學者徐焰在《1969年，蘇聯是否計劃對華核打擊？》一文中認為，儘管當時蘇聯曾對中國有恫嚇言論，但並沒有史料證實蘇聯準備對中國實施核打擊。徐焰透過採訪前蘇聯官員和學者，查看前蘇聯對華關係檔案，認為並不存在上述計劃。

不過英國廣播公司（BBC）中文網指出，許多媒體都報導了自韓戰以後，美國面對紅色中國的威脅，曾經數次考慮過對中國動用核武，遏制共產主義蔓延。美國有幾次甚至將攜帶核彈的轟炸機部署到了關島基地。

第一次威脅發生在1950年韓戰期間。當時中國軍隊入朝參戰，遏制了一路進攻的美軍和南韓軍隊。到11月，美國國會建議考慮對北韓、中國東北和其他地方的城市發動核武攻擊。該建議得到麥克阿瑟的支持。

11月30日，杜魯門總統對記者說，美軍指揮官有權根據軍事目的決定是否使用原子彈。這意味著，使用核武的權力掌握在美軍遠東最高指揮官麥克阿瑟手裏。

12月，麥克阿瑟提交了北韓和中國境內的攻擊目標名單，並要求部署34顆原子彈。但在1951年，蘇軍、特別是蘇聯轟炸機和潛艦在遠東集結，引起美國的警覺。英國也擔心美國的核攻擊，可能會令英國本土的美軍基地成為蘇聯核報復攻擊的目標。

英國廣播公司（BBC）中文網報導說，是否動用核武，後來成為麥克阿瑟與杜魯門紛爭的焦點。美國動用核武計劃也招致西方國家反彈，英國和維持獨立核嚇阻政策的法國，都反對美國的核攻擊計劃。

1951年3月，美國總統杜魯門派遣裝載了核武的B-29轟炸機，進駐西太平洋的關島。4月初，美國偵察機頻繁飛越中國東北和山東選擇攻擊目標。最終，杜魯門政府認為核攻擊中國風險過大，數月後從關島撤回了裝載核武的B-29轟炸機。

第二次美國考慮對中國動用核武，是在韓戰1953年結束後。當時美國把台灣納入反共防禦體系，利用台灣牽制紅色中國，遏制共產主義擴散，為此美國和台灣在1954年簽訂了《中美共同防禦條約》。

這個被中國稱作 「美蔣共同防禦條約」的防務協議激怒了中方，當時中國聲明「台灣是中國領土」，「解放台灣」是中國的主權，不容美國干涉。

英國廣播公司（BBC）中文網指出，艾森豪總統、其國務卿杜勒斯和五角大廈的戰略專家，於1954年就討論在台灣海峽威脅使用核武的問題。直到1955年3月，他們才認真討論對中國軍隊發動核攻擊的問題。

3月，美國國務卿杜勒斯說，如果解放軍迫使台灣撤出金門和馬祖，那將是對台灣和亞洲其他地方的防禦災難。他說美國會考慮對解放軍使用核武，幫助台灣防禦金門和馬祖。

當時美國針對解放軍的威脅，在關島基地部署了裝備了核彈的B-36轟炸機。這些轟炸機在關島部署了4年後撤走。

第三次是，美國計劃用核武先發制人攻擊中國新誕生的核研發基地和工廠，主要是新疆的羅布泊。1955年1月毛澤東決定中國要研發原子彈，為此中國選定新疆的羅布泊座位和項目的基地，因為那裏遠離美軍在太平洋和台灣的空軍基地，減少了被轟炸的危險。

據美國U-2高空偵察機進入中國大陸偵察搜集的情報，美軍太平洋司令部認為，中國在1962年底前會進行首次核試爆，到1965年前能夠試爆核彈。

美國總統甘迺迪1961年說，中國有了核武就會把勢力擴張到整個東南亞。因此，美國希望在中國開發出原子彈之前，對中國的核設施發動先發制人的攻擊。美國認為，由於中蘇分裂，為美蘇聯合對中國發動攻擊創造了機會。

1963年7月，美國使節在莫斯科向蘇聯通報中國核武計劃情況。當時，甘迺迪試圖說服蘇聯領導人赫魯雪夫一起對中國採取軍事行動。但是赫魯雪夫不願意和美國這個世界「頭號資本主義國家」一起對中國這個共產主義大國動手。

最終，甘迺迪沒有下決心單獨對中國採取行動。1964年10月16日，中國成功進行了原子彈試驗。美國總統詹森說，那一天是「自由世界最黑暗，最富悲劇性的一天」。

第四次是50年代末期金門炮戰後。1958年8月，解放軍發動金門炮戰，中國海軍又攻擊了離開金門島的船隻，並對金門島實施封鎖。美國空軍從關島和日本向金門運送軍用和民用物資解圍。當時，美軍在此建議對中國使用核武發動攻擊。關島的5架B-47轟炸機待命，準備用和1945年8月在廣島投擲的原子彈當量相當的核彈轟炸廈門機場。

英國廣播公司（BBC）中文網指出，但當時的美國總統艾森豪和其前任杜魯門一樣，擔心核攻擊的風險過高，放棄了對福建的核攻擊計劃。美軍於是決定用常規武器，幫助台灣防禦金門馬祖兩島。

越南在1968年發動「春季攻勢」後，詹森總統和越南美軍司令威斯特摩蘭（Westmoreland）考慮過動用戰術核武和化學武器，攻擊武元甲指揮的北越部隊，以避免美軍在溪山的基地失守。溪山戰役是美軍在越南遭遇的最慘烈戰鬥。

同樣是由於蘇聯的核嚇阻，和中國對美國發出不要讓戰爭升級的警告，美國沒有入侵北越。當時的美國防長麥納馬拉說：「有一兩次，美國參謀長聯席會議建議美國入侵北越，而且他們認為這樣做可能會導致中國和／或蘇聯作出軍事反應。參謀長聯席會議建議，無論上述哪種情況發生，我們都可以考慮動用核武。」

(中時)