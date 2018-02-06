黎明溝水環境動土　打造都市內生態河

2018年02月06日 18:35 中時 黃國峰

黎明溝水環境改善計畫，6日舉行動土典禮，立委張廖萬堅（右起）、台中市長林佳龍、台中市水利局長周廷彰、黎明里里長廖福田及地方仕紳們，一起執鏟動土。（黃國峰攝）

打造「安居樂業生活河」，台中市政府編列4千萬元，要將黎明溝打造成都市生態河，6日舉行動土典禮，預計今年11月底前呈現嶄新的水岸環境。將改善部分堤防為生態護岸，拉近民眾對於水岸環境的距離，同時提供生物休憩空間，創造生態多樣化環境。

台中市長林佳龍指出，這是繼柳川、綠川後，市區內將再多一條重新恢復生命、會呼吸的河川。黎明溝過去為典型灌排兩用區域用水，因都市開發，河道改變，形成社區水域，在河防安全無虞下，將打造結合生態、休憩、地方歷史文化特色的多功能水域，而水環境的改善，不會僅黎明溝這段，未來也會往上游延伸，串連惠來溪到朝陽溪。

中市水利局長周廷彰表示，黎明溝整治方式與柳川、綠川不同，中市河川坡度陡、大雨來時水流速快，沖刷河底，易造成邊坡崩塌，旁邊又多大樓，主要以排洪為主，而黎明溝為生態型水域，水流不急，市府從105年開始，就召開多次會議，廣納意見，目前這項計畫已獲中央前瞻基礎建設水環境計畫補助，並已完成規劃及發包作業，總工程經費約4,000萬元。

黎明溝工程，計畫將原有的混凝土護岸改為植生緩坡，建置約400公尺、坡度較緩的全齡化步道，讓年長者行走較為容易，也將增設環教解說平台、河岸景觀平台及黎龍橋歷史解說平台等設施，預計今年11月底前呈現嶄新的水岸環境面貌。

(中時)