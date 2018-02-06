泰咖啡廳臉書刊半裸女模廣告 店主恐坐5年牢

2018年02月06日 17:59 中時電子報 盧伯華

上周社群媒體一則廣告引起泰國網路上劇烈騷動，一名咖啡廳店主在臉書網頁上張貼半裸服務生的影片與圖片以招徠客戶，遭泰國當局以猥褻罪起訴，咖啡廳店主將面臨3至5年徒刑與9.7萬元的罰金。

據《太陽報》報導，這家位於泰國名勝芭達雅附近春武里府(Chonburi)沙它希(Sattahip)區的妮娜(Nina)咖啡廳，店主上周從芭達雅找來兩位性感女模，全身僅著服務生圍裙，在鏡頭前擺出撩人姿態招徠顧客上門。其中一位名為亞麗莎(Arisa Suwannawong)的女模表情曖昧、動作猥褻，影片登上臉書後立即引起網民們騷動。另一位她同伴明果慕(Minggomut Kongsawas)則拍攝未穿內衣褲的圍裙照，則迅速在網上瘋傳。她們甚至向當地媒體表示，拍這些影片與照片不僅是義務幫忙，而且完全是她們主動向店主提議的。

泰國Nina咖啡廳的性感女服務生廣告。（圖／取自Nina coffee臉書）

Nina咖啡廳的性感女服務生廣告。（圖／Nina coffee臉書）

泰國警方表示，咖啡廳老闆魯那孔(Prasong Runnakorn)於4日向警方自首，坦承將猥褻影音上傳網路，希望藉此為新開幕的咖啡廳招徠顧客。他說，他不知道上傳半裸女模的影片也是違法行為。

Nina咖啡廳性感女服務生廣告。（圖／Nina coffee臉書）

泰國Nina咖啡廳女服務生廣告。（圖／Nina coffee臉書）

依泰國法律，這名被以猥褻罪起訴的咖啡店主要面臨相當重的刑罰，可能為3至5年的徒刑或併科10萬泰銖(約台幣9.7萬)。

(中時電子報)