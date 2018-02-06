桃園煉油廠事故報調查報告出爐 國營會：一周內提出懲處報告

2018年02月06日 18:17 工商 陳鷖人

中油桃園煉油廠1月29日發生火警，初步報告為液位控制閥故障所致，國營會今（6）日公布事故調查報告。國營會指出，國營會將要求中油一周內，釐清肇事相關人員缺失，並提出懲處，懲處層級基本上會以桃園煉油廠相關主管為主。

國營會發言人邱萬金指出，經調查小組到調查後確實是人為疏失，已正式行文中油，將要求中油一周內提出改善報告跟懲處名單，層級最高至廠長。

依中油報告，桃園煉油廠事故主要是油氣熱分離槽底部液位控制閥故障，系統異常進而導致加熱爐出口管線因高溫導破裂，引發火警。邱萬金表示，調查結果顯示事故意外與中油調查原因相符。

邱萬金指出，液位控制閥故障導致柴油無法有效排出，依規定應該停止送料，並中止加熱；然而，中油卻因環保因素，以及柴油生產供應考量，認為可以挽救而未依規定程序處理，施救過程中沒有發現加熱爐持續加溫，進而導致這起意外。

調查小組也提出改善建議：要求中油重新審查大修檢查計畫完整性，確保各項設備正常穩定有效運作；工作指導書要修訂更明確措施，落實人員對於異常事件排除及緊急應變處置訓練；儘速完成製程危害分析及後續改善事項；須依法取得相關設備合格許可後再進行開爐作業；最後關鍵作業時要建立廠間相互支援機制。

中油估計桃園煉油廠約需要3個月修復，費用約3,000萬元；由於桃園煉油廠占中油柴油總產量20％，中油強調，將透過調度彌補缺口。

(工商)