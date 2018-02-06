旺美食》老字號切仔麵二代接棒 創意入味飄香

2018年02月06日 18:08 中時 柯宗緯

家崑切仔麵分乾、湯麵，數十年來店家堅持不漲價。（柯宗緯攝）

家崑切仔麵傳承鹽埕老字號阿珠麵店口味，二代老闆黃家崑也憑藉自身創意開拓客源。（柯宗緯攝）

家崑切仔麵營業時間從傍晚到凌晨2點，是不少夜貓子愛去的深夜食堂。（柯宗緯攝）

高雄鹽埕老字號阿珠切仔麵，養出不少好嘴道的老饕，第2代兒子黃家崑，從小跟隨媽媽阿珠身旁學習，退伍後出外闖蕩，自立門戶開設「家崑切仔麵」15載，切仔麵保留古早味特色，更主打創意料理，是不少人口袋名單的「深夜食堂」。

阿珠切仔麵在鹽埕當地頗負盛名，37歲黃家崑打從兒時就在攤上幫忙，退伍後先到海鮮餐廳歷練一番，後來離開家鄉鹽埕，到前金區成功路一帶創業，除切仔麵外，更主打海鮮熱炒、燒烤、下酒菜等料理。

黃家崑說，切仔麵特色是選用細黃生麵，不添加防腐劑，對人體沒有負擔，再淋上自製豬油拌醬油提味，上頭鋪上4、5塊醃過的梅花豬肉，陣陣香氣撲鼻而來。湯的切仔麵也是不錯選擇，湯底使用豬大骨慢熬7小時，逼出鮮甜風味。

家崑切仔麵堅持不漲價，1碗40元，要讓人人消費得起。黃家崑說，雖然自己也會蝦鬼油條酥等特色料理，甚至辦一桌2萬的外燴料理，但不曾忘本，切仔麵是他的招牌，也是他的根，其他的菜單可以改變，唯獨切仔麵得保留。

他的切仔麵店不開在老家鹽埕區，他笑說，怕自己生意太好跟媽媽搶生意，不過自家店走出特色，多達150多道菜色。另外，近期也跟知名平台Uber Eats合作，帶動業績成長近2成，讓老店注入新思維。

店家資訊：

地址：高雄市前金區自強三路196號

營業時間：下午5時30分至凌晨2時（不定期公休）

電話： 0958407271

價錢：切仔麵小碗40元、大碗50元

(中時)