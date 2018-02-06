推銷最先進無人機！翼龍首現身新加坡航展

翼龍-2無人機去年參加巴黎航展。(圖/美聯社)

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中時電子報

中國最先進的翼龍無人機系列在繼去杜拜航展和巴黎航展後，中國航空工業在新加坡航展展示了翼龍系列多用途無人機，推銷這款中國最先進的無人機，這也是翼龍無人機首次現身新加坡航展。

據英國《詹氏防務周刊》報導，中國此次參展的是翼龍-1和翼龍-2無人機的全尺寸模型和配套武器，包括藍箭7型雷射制導導彈等。新加坡航展在6日到11日舉行。

由成都飛機設計研究所研發的翼龍系列無人機，翼龍-1型長9公尺，高2.8公尺，翼展14公尺。中國空軍裝備的被命名為「攻擊-1」，最大起飛重量為1,200公斤，可攜帶200公斤的載荷。

中國航空工業還在2018年還推出了改進型的翼龍-1D型無人機，這是翼龍-1的最新改進型， 長度約為8.7公尺，高度為3.2公尺，翼展為17.6公尺，大量採用複合材料，可攜帶200公斤的載荷，這也代表其打擊能力將是翼龍-1無人機的一倍。

(中時電子報)

文章來源：Singapore Airshow 2018: China’s Wing Loong UAV family makes Southeast Asian debut

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