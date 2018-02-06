影》出師不力 韓國T-50B新加坡航展翻覆

韓國空軍T-50B金鷹式高級教練機特技表演。（圖/路透社）

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中時電子報

據新加坡民航局臉書官方帳號發佈資訊，2018年新加坡航展開幕首日，韓國空軍黑鷹特技小組的一架T-50B金鷹式教練機13時24分在起飛時，主輪冒出白煙，隨後飛機翻覆起火衝入跑道外的邊坡草地，飛行員受到輕傷，黑鷹特技小組的表演因此取消，樟宜機場一號跑道暫時關閉，部分航班受到影響延誤。

樟宜機場緊急應變單位立即投入滅火與搶救飛行員，飛行員受到輕傷，已送往當地醫院治療。黑鷹特技小組原訂於7日舉行的表演隨之取消，主辦單位之後將會更新相關資訊。新加坡民航局建議旅客前往樟宜機場前先與航空公司聯繫。

黑鷹特技小組為大韓民國空軍官方專職特技小組（國軍雷虎特技小組並非專職特技小組），自接裝T-50B金鷹式高級教練機後，歷次參加兩年一度的新加坡航展時來回均會過境高雄小港機場技術降落加油，每次均吸引不少航空迷前往攝影。韓國空軍不僅以黑鷹特技小組促進全民國防，更結合平昌冬奧進行空拍，黑鷹特技小組的攝影和錄影裝備齊全且先進，釋出的照片和影片已屬國際一流的水準，顯示韓國國防部和韓國空軍非常重視數位行銷。而黑鷹特技小組組員本次在新加坡航展曝光時也一同展示平昌冬奧吉祥物，全力為即將展開的冬季奧運廣告。

(中時電子報)

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