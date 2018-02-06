登山秘境野溪生態步道在泰雅 可眺望山巒美景 俯瞰賽德克川中島部落

2018年02月06日 19:23 中時 楊樹煌

▲泰雅野溪登山步道可直抵泰雅知名賽德克故事館，全程100公尺隧道還可完整呈現賽德克族的歷史故事。（楊樹煌攝）

▲走完野溪登山步道後可享受園區內遠近馳名的泰雅溫泉SPA，讓你疲勞盡除。（楊樹煌攝）

▲走泰雅野溪步道可至海拔500公尺天空步道，體驗高空驚險刺激，並欣賞疊翠山巒美景。（楊樹煌攝）

喜愛挑戰登山、親近大自然的民眾，國姓鄉泰雅渡假村園內有極為特殊的野溪生態步道，不僅可在多樣青翠植物及蟲鳴鳥叫下登山，吸收芬多精，並可欣賞櫻花、梅花、水杉以及上千種的原生植物，生態資源豐富，還可遠眺周邊山巒美景，俯瞰賽德克川中島部落，美不勝收。

在泰雅野溪生態步道，沿途還有機會遇上猴子、山羌、野豬、飛鼠跑出來向你打招呼，該生態步道每年四月份起，就會有大量螢火蟲的蹤跡，讓遊客見識螢火蟲的生態及大自然的奧妙。

泰雅渡假村總經理李吉田透露，野溪生態步道沿途會經過滴水觀音聖像，是民國84年由惟覺老和尚親往選地建造的，建造過程中，老和尚更多次前往勘驗，觀音巷周圍的造景及配置也是老和尚規劃設計的，民國85年並由老和尚親自主持開光灑淨。

走野溪步道最後會抵達海拔500公尺的天空步道，遊客可體驗踩在透明強化玻璃上，俯瞰高空的驚險刺激，還可欣賞山巒疊翠的美景，眺望擁有歷史文化的川中島清流部落全景，將美景烙印心中，走完驚險刺激的天空步道後，還可順道遊覽泰雅知名的賽德克故事館，在全程100公尺的隧道中，完整呈現賽德克族的歷史故事，讓您深入其中。

當你感覺到累的時候，也可前往享受園區內遠近馳名的泰雅溫泉，是目前南投國姓地區唯一取得合法溫泉標章的溫泉，碳酸氫納泉質，讓你疲勞盡除。

(中時)