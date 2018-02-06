《能源管理法》審議完成 增訂能源基金罰則

2018年02月06日 18:58 工商 張語羚

行政院政委張景森今（6）日完成《能源管理法》審議，公用售電業、再生能源售電業等都需繳交能源發展基金，否則將處以30萬～150萬元之罰緩，不過為鼓勵再生能源發展，未來將於子法明定差別費率，給予一定容量以下之小型發電業者優惠或免繳交能源發展基金。預計農曆年後將送行政院會通過。

據了解，今《能源管理法》皆依經濟部所提出之版本審議完成，並未新增燃煤電廠彈性條款，相關規範仍依據《空污法》修正草案第14條，缺電時予以放寬燃氣機組上限。

《空污法》修正草案經行政院通過後，明定缺電時將指定鬆綁燃氣機組上限，以補足遭降載的燃煤機組缺口，經濟部能源局長林全能指出，既已在《空污法》規範，能源局當初討論修正《能源管理法》時，便未將燃煤機組彈性納入。

林全能強調，燃煤已有《空污法》限制卻又透過《能源管理法》排除，在實際作法上都需要審慎評估，能源局認為不需要這麼處理，因此草案往上一層送至經濟部的版本即未納入。

此次《能源管理法》修正，最重要的變革是加入能源發展基金罰則，若未繳交將處以30萬～150萬元罰鍰，至於小型再生能源發電業者差別費率，林全能說，需待《能源管理法》經立法院三讀通過後，再以子法明定相關裝置容量的規定。

(工商)