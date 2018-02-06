乾爸很講究品味 資深藝人丁強爆沒存款原因

資深藝人丁強談起乾德門深感不捨。（粘耿豪攝）

友善列印
中時
製作人郭建宏不記得曾借錢給過乾德門。（粘耿豪攝）
資深藝人郝曼麗眼裡的乾爸很有禮貌。（粘耿豪）
乾德門與郝曼麗合影。（圖片提供：郝曼麗）
乾德門與演藝圈好友合影（圖片提供：郝曼麗）

演藝工會關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會，製作人老友郭建宏、藝人丁強、郝曼麗等人憶起乾德門紛感不捨！郭建宏被問及乾爸曾跟他借錢之事，他表示，不記得有這狀況，與乾德門拍的最後一檔戲是《料理高校生》後，「應該有2、3年沒看到他，聽聞他離世有點嚇一跳！」郭跟他有私交，印象中他講話聲音很大聲，是個很開朗的人。他認為，乾德門不喝也不賭，會借錢一定有他的原因，對於老朋友一一離世，也百感交集。

曾與乾德門一起拍過戲的藝人老友丁強表示，乾德門喜歡美國，生前有一半時間都在美國，雖然他開過計程車、當過餐廳服務生，但只要出門一定會把自己打扮得很有品味，印象中在美國他去餐館吃飯，手裡拿著5、10元美金，服務生會握住他的手，把他帶到最好的位置。他透露，乾德門從小就是貴族子弟，從小就受政府照顧，養成他花錢沒有節制的習慣，晚年光景不佳只要賺到一點錢，就會過好一點的日子，才會揮霍到沒有存款。

郝曼麗則表示，乾德門生前是個很有禮貌，每次他見到乾媽都會屈膝下跪向媽媽打招呼，是個很重視禮儀的人，對於他的離世也感到不捨，並希望他一路好走。

(中時)

俄版《樂來越愛你》 《冰上情緣… 胡瓜過年揪丁柔安在家跑步 就為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。