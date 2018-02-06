乾爸很講究品味 資深藝人丁強爆沒存款原因

2018年02月06日 18:21 中時 蕭雅玲

製作人郭建宏不記得曾借錢給過乾德門。（粘耿豪攝）

資深藝人郝曼麗眼裡的乾爸很有禮貌。（粘耿豪）

乾德門與郝曼麗合影。（圖片提供：郝曼麗）

乾德門與演藝圈好友合影（圖片提供：郝曼麗）

演藝工會關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會，製作人老友郭建宏、藝人丁強、郝曼麗等人憶起乾德門紛感不捨！郭建宏被問及乾爸曾跟他借錢之事，他表示，不記得有這狀況，與乾德門拍的最後一檔戲是《料理高校生》後，「應該有2、3年沒看到他，聽聞他離世有點嚇一跳！」郭跟他有私交，印象中他講話聲音很大聲，是個很開朗的人。他認為，乾德門不喝也不賭，會借錢一定有他的原因，對於老朋友一一離世，也百感交集。

曾與乾德門一起拍過戲的藝人老友丁強表示，乾德門喜歡美國，生前有一半時間都在美國，雖然他開過計程車、當過餐廳服務生，但只要出門一定會把自己打扮得很有品味，印象中在美國他去餐館吃飯，手裡拿著5、10元美金，服務生會握住他的手，把他帶到最好的位置。他透露，乾德門從小就是貴族子弟，從小就受政府照顧，養成他花錢沒有節制的習慣，晚年光景不佳只要賺到一點錢，就會過好一點的日子，才會揮霍到沒有存款。

郝曼麗則表示，乾德門生前是個很有禮貌，每次他見到乾媽都會屈膝下跪向媽媽打招呼，是個很重視禮儀的人，對於他的離世也感到不捨，並希望他一路好走。

(中時)