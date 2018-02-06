冬令保溼當道 眼脣保養成焦點

資生堂東京櫃怡麗絲爾膠原超抗皺眼脣精華乳V，1700元。（資生堂東京櫃提供）

友善列印
中時
資生堂東京櫃怡麗絲爾膠原50緊緻霜CP，5050元。（資生堂東京櫃提供）
品木宣言花顏悅色極致潤澤系列，花顏悅色三效潤澤精華露1750元，花顏悅色潤澤日夜眼霜3050元。（品木宣言提供）
彼得羅夫雲朵極潤水凝眼膜60 片，2100元。（彼得羅夫提供）

氣溫驟降，肌膚保養變得更加重要，尤以皮膚較薄的眼脣部位，成為女人保養關鍵，眼周有細紋不只看起來顯老，也容易沒精神，脣部保養也因脣彩大興變得重要，因為霧面脣妝會讓脣紋變得更明顯，也讓美妝迷更注重這兩個細微部位。

資生堂東京櫃發表怡麗絲爾膠原超抗皺眼脣精華乳V，眼脣都可以用，內含高純度維他命A、膠原蛋白GL，2017年初在日本上市首月創下每5秒銷售1支的搶購風潮，更被日本雜誌VoCE評論為2017年上半年度最佳保養品，能在日本拿下銷售佳績，歸功於日本資生堂在2017年4月取得日本厚生勞動省許可，證實高純度維他命A的功效，在日本被NHK、經濟新聞等各大新聞媒體報導後，帶動銷售。

同時推出養眼保養的還有，品木宣言花顏悅色極致潤澤系列，原木瓶蓋與潔白色的瓶身是文青保養最愛，祭出新品「花顏悅色三效潤澤精華露」與「花顏悅色潤澤日夜眼霜」 。花顏悅色三效潤澤精華露擁有如獨角獸般的夢幻三層配色，花顏悅色潤澤日夜眼霜，則將日夜眼霜需求結合，發表二合一產品。

面膜權威PETER THOMAS ROTH彼得羅夫搶攻眼周保養市場，以經典雲朵極潤水凝系列搶市，發表「雲朵極潤水凝眼膜」，片狀設計，搭配彈力材質，能貼合眼部肌膚，使用上可針對眼周、眼尾，用不同角度進行居家保養。

(中時)

蘇花改通車 違規超速多 台灣燈會宗教拚e化 Q版神尊APP祈…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。