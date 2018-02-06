冬令保溼當道 眼脣保養成焦點

2018年02月06日 18:33 中時 吳娮翎

資生堂東京櫃怡麗絲爾膠原50緊緻霜CP，5050元。（資生堂東京櫃提供）

品木宣言花顏悅色極致潤澤系列，花顏悅色三效潤澤精華露1750元，花顏悅色潤澤日夜眼霜3050元。（品木宣言提供）

彼得羅夫雲朵極潤水凝眼膜60 片，2100元。（彼得羅夫提供）

氣溫驟降，肌膚保養變得更加重要，尤以皮膚較薄的眼脣部位，成為女人保養關鍵，眼周有細紋不只看起來顯老，也容易沒精神，脣部保養也因脣彩大興變得重要，因為霧面脣妝會讓脣紋變得更明顯，也讓美妝迷更注重這兩個細微部位。

資生堂東京櫃發表怡麗絲爾膠原超抗皺眼脣精華乳V，眼脣都可以用，內含高純度維他命A、膠原蛋白GL，2017年初在日本上市首月創下每5秒銷售1支的搶購風潮，更被日本雜誌VoCE評論為2017年上半年度最佳保養品，能在日本拿下銷售佳績，歸功於日本資生堂在2017年4月取得日本厚生勞動省許可，證實高純度維他命A的功效，在日本被NHK、經濟新聞等各大新聞媒體報導後，帶動銷售。

同時推出養眼保養的還有，品木宣言花顏悅色極致潤澤系列，原木瓶蓋與潔白色的瓶身是文青保養最愛，祭出新品「花顏悅色三效潤澤精華露」與「花顏悅色潤澤日夜眼霜」 。花顏悅色三效潤澤精華露擁有如獨角獸般的夢幻三層配色，花顏悅色潤澤日夜眼霜，則將日夜眼霜需求結合，發表二合一產品。

面膜權威PETER THOMAS ROTH彼得羅夫搶攻眼周保養市場，以經典雲朵極潤水凝系列搶市，發表「雲朵極潤水凝眼膜」，片狀設計，搭配彈力材質，能貼合眼部肌膚，使用上可針對眼周、眼尾，用不同角度進行居家保養。

(中時)