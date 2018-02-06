胡瓜過年揪丁柔安在家跑步 就為那檔事

胡瓜最近積極健身準備參加第一次路跑。（圖片提供：衛視中文台）

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胡瓜即將在4月1日參加國家地理《2018世界地球日路跑活動 減塑運動》路跑活動，首次參加路跑活動的他，不但報名5K健走組，還請來藝人Terry擔任體能教練，加強跑步姿勢、換氣等項目，訓練長達一年多，雖然體重沒有變化，但體能明顯增加，以前參加外景遊戲都會氣喘，現在錄影久站也不覺得累，2人還約好農曆初五就要開工訓練。

得知胡瓜要參加路跑，包含藝人Terry、謝忻、瑪麗亞、胡瓜助理、造型師及胡瓜好友等8人，也報名準備，胡瓜笑說：「他們很多人都有半馬實力，跑5K真的是為了陪我跑」。胡瓜笑說，平常錄影行程滿檔，只有休假日才有時間運動，由於家中的跑步機已用了7年，日前他又買了一台新的跑步機，計畫農曆年與丁柔安兩人在家一起運動。第一次參加路跑，當初在選擇賽程的時候胡瓜覺得5K有點少，但又怕9K跑不完，在年齡與體能的考量下，最後還是選擇5K的健走組，全是擔心路跑在戶外舉行，如果到時候被抬回來多丟臉！

胡瓜雖已快60歲，但平常有在運動體態相對也比較年輕，日前媒體報導他有「腦瘤」，親戚好友紛紛致電關切，今他參加衛視中文台《歡樂智多星》錄影，也再次澄清自己是腦血管瘤不是腦瘤，有持續在追蹤，請大家不要擔心，並說：「如果得腦瘤哪還有辦法站在這！」

(中時)

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