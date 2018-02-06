盧秀燕與蕭萬長呼籲：重啟核2 停用中火2部機組

盧秀燕（左）與「微笑老蕭」溫馨相聚喊加油，蕭萬長（中）誇讚盧秀燕為地方爭取很多建設與市民福利，強調重啟核二，中火關閉2機組，還給市民好空氣。（張妍溱攝）

友善列印
中時

國民黨市長候選人初選民調開跑，立委盧秀燕6日請來前副總統蕭萬長站台助陣，為她提出經濟、民生、產業、勞工等政策背書。針對行政院長賴清德宣布重啟核2廠2號機組，強打空汙議題，盧秀燕表示，中央宣布重啟核2廠，應同步停用台中火力發電廠2部機組，改善中部空污情形，也不會影響電力供應。

「政策如同髮夾彎！」盧秀燕表示，去年5月民進黨政府反對啟用核2廠2號機組，中火原本有10部機組，備用的約2至3組，但為了彌補電力缺口，卻讓中火「火力全開」，10部機組全在運轉造成中部空氣污染，行政院長賴清德宣布重啟核2機組，顯示民進黨政府能源政策有疏失走回頭路。

盧秀燕指出，中央拍板定案重啟核2廠2號機組供應98．5萬千瓦電力，建議將中火2部機組立即停用，至於停用哪2部機組？她表示沒任何意見交由中火調度使用。蕭萬長說，以他曾經參與能源政策制定的經驗而言，民進黨政府重啟核二廠後，就應同步減少中火2部機組運用，電力需求量夠又能改善台中市的空氣品質。

環保局澄清表示，維持空氣品質從未讓中火「火力全開」，中火10個機組在空污季至少有2機組輪流停機歲修及設備更新。台電則回應，台電屬於執行單位負責提供電量穩定，每一部運作的機組都會依供需狀況做合理的調度與使用調整，讓機組供電起來更穩定。

(中時)

《能源管理法》審議完成 增訂能… 政委審畢能源管理法 小型再生能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。