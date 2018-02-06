盧秀燕與蕭萬長呼籲：重啟核2 停用中火2部機組

2018年02月06日 19:04 中時 張妍溱

國民黨市長候選人初選民調開跑，立委盧秀燕6日請來前副總統蕭萬長站台助陣，為她提出經濟、民生、產業、勞工等政策背書。針對行政院長賴清德宣布重啟核2廠2號機組，強打空汙議題，盧秀燕表示，中央宣布重啟核2廠，應同步停用台中火力發電廠2部機組，改善中部空污情形，也不會影響電力供應。

「政策如同髮夾彎！」盧秀燕表示，去年5月民進黨政府反對啟用核2廠2號機組，中火原本有10部機組，備用的約2至3組，但為了彌補電力缺口，卻讓中火「火力全開」，10部機組全在運轉造成中部空氣污染，行政院長賴清德宣布重啟核2機組，顯示民進黨政府能源政策有疏失走回頭路。

盧秀燕指出，中央拍板定案重啟核2廠2號機組供應98．5萬千瓦電力，建議將中火2部機組立即停用，至於停用哪2部機組？她表示沒任何意見交由中火調度使用。蕭萬長說，以他曾經參與能源政策制定的經驗而言，民進黨政府重啟核二廠後，就應同步減少中火2部機組運用，電力需求量夠又能改善台中市的空氣品質。

環保局澄清表示，維持空氣品質從未讓中火「火力全開」，中火10個機組在空污季至少有2機組輪流停機歲修及設備更新。台電則回應，台電屬於執行單位負責提供電量穩定，每一部運作的機組都會依供需狀況做合理的調度與使用調整，讓機組供電起來更穩定。

(中時)