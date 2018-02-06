俄國新一代步槍AK-12與AK-15正式服役

2018年02月06日 18:43 中時電子報 江飛宇

防衛世界(defense world)報導，俄羅斯國防部指定下一代的單兵戰鬥步槍是卡拉什尼科夫集團(Kalashnikov)的AK-12和AK-15，將要取代使用40年的AK-74。

卡拉什尼科夫集團是俄國最有名的步兵武器製造廠商， 是以第1代槍械設計師米哈伊爾．卡拉什尼科夫(Mikhail Kalashnikov)為集團名。著名的AK-47就是卡拉什尼科夫在1947年所推出的代表作，至今仍有10億把在世界流通。第2代步槍是AK-74，是1974年所推出，外觀與AK-47很類似，明顯的外觀差別在槍口制退器(俗稱防火帽)形狀不同，口徑也從7.62公釐改成5.45公釐。而第3代是A K-12與AK-15。

AK-47是卡拉什尼柯夫的開山之作，構造簡單耐用，至今仍有數億把在世界流通。(圖/卡拉什尼柯夫)

AK-74是卡拉什尼柯夫在1974年的第2代步槍，最大的外觀差別在槍口制退器。(圖/卡拉什尼柯夫)

去年，卡拉什尼科夫集團首席執行官亞歷克斯．克里沃羅奇科（Alexei Krivoruchko）告訴媒體， AK-12突擊步槍已由俄國精銳部隊試用，反應相當好，相關測試都已經完成。因此AK-12和AK-15將成為陸軍部隊、空降部隊和海軍陸戰隊的下一代步兵武器。

AK-12與AK-15的構造大致相同，差別在於AK-12的口徑為5.45公釐，而AK-15口徑是7.62公釐。AK-12的子彈可以與RPK-16輕機槍共用，而AK-15具有良好的中距離狙擊精度。兩型槍都可以安裝附帶的瞄準設備、刺刀、手電筒等附加裝置，並且可以在槍管下安裝一具40公釐榴彈發射器。

(中時電子報)