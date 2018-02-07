台足最強老外家鄉全毀 金靴獎金卻苦等兩個月

2018年02月07日 07:04 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

被譽為台足聯賽「最強老外」的北市大同前鋒馬克（Marco Fenelus），老家英屬土克凱可群島去年被超級颶風艾瑪摧毀，台灣的友人還幫他發動募款，但馬克去年的台甲聯賽金靴獎金10萬元，卻等了兩個多月還沒著落。所幸體育署上周已完成撥款程序，馬克最快本周可以拿到這筆「急用」資金。

首屆台灣企業甲級足球聯賽去年11月25日落幕，北市大同力壓高市台電奪冠，馬克更以驚人的38顆進球穿上聯賽金靴。只是眼看上屆聯賽都結束了兩個多月，甚至連本屆資格賽上周也已踢完，團隊或個人獎項的獎金卻還沒進帳。

北市大同贏得首屆台甲足球聯賽冠軍與70萬元獎金。（資料照片／李弘斌攝）

「欠錢欠過年會倒楣的耶，」一位球隊教練私下表示，「可能中華足協最近在辦亞洲盃五人制足賽，忙不過來。不過話說回來，如果錢會這麼快下來，那就不叫足協了吧。」

其實這件事足協也有點冤，體育署表示，相關獎金是由台灣運彩回饋的「運動發展基金」來支應，足協於去年12月送出相關文件，但很多案子積在年底，加上部分單據有做更動，最後在上周撥款給足協，也交代足協方面盡快發放，希望球隊和球員本周就能拿到錢。

然而，不論程序是卡在足協還是體育署，獎金一等就是兩個多月，也是事實。令人心疼的是，國內教練或球員無奈之餘，好像也習以為常。只是對家園被天災摧毀，一家7口急需用錢的外籍友人而言，這10萬元實在等得太久了。

(中時電子報)