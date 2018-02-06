台灣燈會宗教拚e化 Q版神尊APP祈福點燈免排隊

2018年02月06日 18:51 中時電子報 吳家詮

朴子配天宮燈區設計，展示Q版媽祖，拉近年輕信眾。（吳家詮翻攝）

嘉義台灣燈會倒數計時，宗教燈區五大宗教團體，包含陽明山姜太公道場、嘉義朴子配天宮、嘉義半天岩紫雲寺、基隆天顯宮、中華國際嘎檔巴佛教協會為拉近與年輕族群的距離，大力推動e化，於燈會期間，採用台灣品生活文創國際所代理自英國的一見購APP，方便遊客賞燈兼點燈祈福，此舉在台灣燈會史上，創下首例!

同時，五大宗教團體也發表燈區設計，秀出多款造型可愛的Q版神尊花燈，藉此吸引親子遊客同樂，共同為十天後開跑的台灣燈會暖身，另外，台灣品生活文創國際也祭出超大好康，只要遊客在燈會期間使用一見購APP完成一筆交易，就有機會抽中百萬名車!

陽明山姜太公道場燈區，以Q版神尊重現封神榜傳奇。（吳家詮）

所謂一年之計在於春，國人於農曆春節，習慣赴宮廟點燈祈福，預估近幾年春節，全台每年至少三百萬人點燈，但排隊點燈問題多，例如:台北龍山寺歷年排隊點燈或多或少都有紛爭，今年甚至有民眾在寒流下排隊暈倒送醫。宗教燈區五大宗教團體秉持服務社會大眾的理念，於台灣燈會期間，與一見購APP合作，提供最新線上點燈祈福體驗，省去傳統排隊的登記麻煩，讓遊客暢遊台灣燈會之餘，新春期間亦能輕鬆點燈祈福。跟以往掃QR CODE線上點燈或其他模式比較，一見購APP使用上相對便利，只要下載APP，綁定信用卡，當掃描或接收到置入一見購浮水印之海報或音頻，即會出現點燈頁面，再填入相關資料，手指一滑，便可報名點燈，再由宗教團體完成服務。

宗教燈區五大宗教團體表示，一見購APP可望為年輕遊客帶來新奇有趣的科技體驗，於是與一見購合作，顛覆宗教LKK的刻版印象，宗教也能很「年輕」!

宗教燈區五大宗教團體為貼近年輕族群，不僅使用最潮的一見購APP，在燈區設計上更發揮多元創意與巧思!

:紫雲寺燈區製作多項互動式裝置，讓遊客除了賞花燈以外更能夠與花燈互動，深入體驗紫雲寺的文化與歷史。（吳家詮翻攝）

陽明山姜太公道場以姜太公騎飛天四不像為主題，重現封神榜傳奇，亦展出四款模樣可愛的Q版神尊，其中二郎神與哮天犬，由於符合狗年題材，預料將是熱門拍照打卡地點；陽明山姜太公道場的七星燈聞名海內外,燈區亦將推出全台唯一七星燈廊，按照天上北斗七星排列，推出Q版北斗七星燈廊，每踩一星皆有燈光變化，藉此祈求身心淨化，讓遊客新年煥然一新添好運!

嘉義朴子配天宮香火鼎盛，主神天上聖母非常靈驗，Q版媽祖笑容滿面超吸睛，燈區呈現牡丹求子意象，正是配天宮最著名特色之一。配天宮是全台少數將虎爺供奉在桌上的宮廟，本次燈會規劃讓遊客鑽桌腳洞健康整年冬，聽虎嘯永保安康。燈區亦設計龍虎光廊，遊客龍口進虎口出永保平安，康熙皇帝御用金杯筊是康熙皇帝參拜媽祖啟問國事的御用信物，可讓遊客轉動祈求平安順利。

嘉義半天岩紫雲寺為嘉義縣第三級古蹟，位於半山腰的半天岩紫雲寺，相傳已有三百多年的歷史，主祀觀音菩薩與三寶佛，紫雲寺燈區結合廟宇及在地特色，製作多項互動式裝置與花燈，如水柿許願池、百年含笑樹燈謎、即時點燈祈願、鑽轎祈福等花燈，讓遊客除了賞花燈以外更能夠與花燈互動，深入體驗紫雲寺的文化與歷史。

基隆天顯宮供奉主神為伍顯大帝，其神尊自大陸來台已有200多年，燈區以伍顯大帝五行門許願池為核心，用元寶財利燈做延伸，傳達神威顯赫為民眾祈求事事如意，財源廣進、平安順心、多元融合、活力無限的精神，整合在地元素，喜氣洋洋，雕琢出暨神聖又悠閒的空間。

宗教燈區在歷屆台灣燈會都會出現，但1500 坪獨立燈區還是首次!該燈區屬於社團法人中華國際嘠檔巴佛教協會，也是唯一展示佛陀與諸大弟子舍利的燈區，讓遊客在賞燈的同時，誠心瞻禮佛舍利，真誠地祈禱，為新年奠定吉祥的開始。主辦單位大導師依尊慧吉祥大活佛慈悲攝受眾生，將赴現場為來賓祈福加持，勢必成為燈會焦點。

(中時電子報)