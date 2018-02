台師大教授吳忠信 自蝙蝠研究轉往科學中藥

2018年02月06日 19:20 旺報 李侑珊

傳統醫學有許多寶貴經驗,使用大自然中有益的草本植物,可廣泛地促進人類健康,預防慢性病。台灣師範大學生命科學專業學院生技醫藥產業碩士學位學程吳忠信教授率領研究團隊,向古代醫學取經,以黃耆、當歸、地黃、旱蓮草、女貞子等進行多種科學中藥研究,發現能有效緩解神經退化、心臟功能障礙、失眠打鼾、男性勃起障礙、女性更年期等疾病症狀,九篇相關研究已獲《Clinical Interventions in Aging》(老化的臨床治療)、《Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine》(補充與替代醫學)、《Drug Design, Development and Therapy》(藥物設計、開發與治療)及《OncoTargets and Therapy》(腫瘤標靶與治療)等國際知名期刊刊登。

吳忠信教授是一位國內知名的蝙蝠研究學者,在美國攻讀博士學位時,曾經有教授問他為何要研究蝙蝠?吳教授開玩笑地說:「過去碩士課題主要研究貓的中樞對於呼吸和心跳的神經調控,博士課題則希望將自己的學術研究等級從『C』級(CAT貓)提升到『B』級(BAT蝙蝠)!」。

然而,近幾年吳教授已經將研究等級從『B』級(BAT蝙蝠)調整回到『C』級(Chinese medicine中藥)!」。吳教授研究發現,臺灣蝙蝠糞便中的環境重金屬以及農藥含量超標,結果說明蝙蝠可能因為攝入食物中含有大量的環境重金屬以及農藥而導致腦部神經元受損,進而引發蝙蝠回聲定位系統功能失靈而造成迷航。

由於古代本草綱目將蝙蝠糞便稱為夜明砂,中醫生常用它治療眼疾病人;但現代如果讓眼疾病人吃蝙蝠糞便,恐怕會讓病人變成阿茲海默氏症。玩笑之間,吳教授開始對於中藥是否可以緩解人類疾病而開始感興趣並投注許多努力在中藥研究。

由於中藥具有藥效穩定、毒性以及副作用小等優越性及實用性,中國傳統醫學的中草藥應用,已經有數千年歷史。大陸著名中藥學家屠呦呦以及她的研究團隊查閱大量古代醫學典籍,察訪民間藥方,希望從中國傳統醫學中尋找對抗瘧疾的中藥方,最終選出約2千個有關對抗瘧疾的藥方,並由古中藥典《肘後備急方》獲得靈感,鎖定從青蒿中提取抗瘧疾藥,而成為2015年諾貝爾醫學獎得主。屠呦呦的研究成果不但挽救了數百萬瘧疾患者的生命,也激勵了全球的科學家開始探索中國傳統的醫學與中藥。

在台灣,由於工業與農業的高密度發展,造成許多環境毒物與空汙PM2.5充斥其間,加上高齡化等醫療照護問題,結果造成國人罹患神經退化、心臟功能障礙、失眠打鼾、與男性陽痿等疾病的機會大大增加。為此,吳教授嘗試從傳統中草藥尋找有效治療或緩解上述文明疾病的科學中藥配方,並希望能夠進一步探討科學中藥作用在生物體內的生理與分子機制。

首先,為尋找有效治療或緩解神經退化疾病的中藥配方,吳教授團隊選擇由人蔘、黃耆、當歸、地黃、搭配旱蓮草、女貞子研製而成的科學中藥B401,實驗結果發現科學中藥B401對於阿茲海默症、巴金森氏症、亨丁頓舞蹈症三種神經退化疾病模式動物的腦組織均具有活血補氣、抗氧化壓力、發炎與細胞凋亡等保護神經的顯著功效;此外,研究結果也發現科學中藥B401可以有效緩解錳誘發之雄性陰莖陽痿模式動物的勃起障礙,且作用機制類似威而鋼,可稱得上是中草藥界的威而鋼。

為尋找有效治療或緩解心臟功能障礙的中藥配方,吳教授選擇由人蔘、丹蔘、搭配五味子、麥門冬研製而成的科學中藥B307,實驗結果發現科學中藥B307對於心臟功能衰竭的模式動物的心臟組織具有活血補氣、抗氧化壓力、發炎與細胞凋亡等保護心肌細胞的顯著功效;此外,研究結果也發現科學中藥B307可以有效緩解癌症化療模式動物的心毒性傷害。

為尋找有效治療或緩解失眠打鼾的中藥配方,吳教授選擇由地骨皮、天麻搭配桂皮研製而成的科學中藥B210,實驗結果發現科學中藥B210對於失眠打鼾的模式動物具有促進吸氣以及降低鼾聲等顯著功效。上述有關科學中藥有效緩解神經退化、心臟功能障礙、失眠打鼾、與男性陽痿等疾病的研究成果已經刊登在國際SCI期刊;科學中藥B401有效緩解神經退化疾病的研究成果也獲得專利證書(中華民國發明字第I571263號)。

2016年行政院通過「生醫產業創新推動方案」,希望打造台灣成為亞太生醫研發產業重鎮,台師大有鑑於全球生技產業市場的成長蓬勃發展,已經通過今年8月起成立「生技醫藥產業碩士學位學程」,並由吳教授負責規畫學程課程並邀請具生醫產業管理之專家學者擔綱授課教師。吳教授指出台師大成立「生技醫藥產業碩士學位學程」,將以培育生技產業應用型人才為目標,希望學程成立能促進生技醫藥產業人才的專業與跨領域整合管理能力之提升,建立產學研三軌共同輔導機制,以強化國家生技醫藥產業之實力。

