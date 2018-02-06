飛安意外6人失聯 衛福部：「後送轉診」第一次出事

2018年02月06日 19:21 中時 倪浩倫

昨日深夜23時48分，一架編號706的黑鷹直升機，從蘭嶼機場起飛，執行載著肺炎病患和家屬飛本島治療的任務，卻在起飛3分鐘，飛機光點從雷達上消失，機上6人全數失聯，當中包含一名在蘭嶼衛生所服務的護理師；衛福部指，該事件是第一次「後送任務」時發生意外，對此深感遺憾，會積極配合進行相關協助。

衛福部表示，過去雖曾有過飛行意外事件，但皆是發生在完成任務、返航的途中，此次在執行後送任務中出事是「第一次」；機上除了駕駛、患者與家屬，還有一人是在蘭嶼衛生所服務4年多的正職護理師，年僅28歲。

照護司司長蔡淑鳳說，衛福部和空勤中心、國搜中心合作，對有生命急迫需求的離島居民，從2002年開啟後送機制，2012~2017間，每年平均有220~230趟後送次數；她說，一旦當地醫院、衛生所認定該區無法提供患者適當的醫療，且患者有包括中風、溺水、重大外傷創傷等危及生命的情形，便會立刻聯絡衛福部，並立刻展開評估，一旦符合資格，便會請空勤中心，或委外的業者，前往將患者接回本島的醫院進行搶救。

由於從台灣本島出發，需花數小時才能抵達離島，為省下這寶貴的黃金搶救期，衛福部也推動「離島常駐直升機」的計畫，將在澎湖、金門、馬祖各常駐一台直升機，去年7月確定由飛特立和凌天航空，共同承攬離島的後送專機業務；目前尚在購買飛機、建置停機坪等前置作業，接下來還要進行飛機的安全性評估，最快今年7月可開始執勤。

(中時)