板橋警執行安居緝毒　8天緝獲5藥頭

新北市板橋警分局執行安居緝毒專案，在大台北地區共執行5件查緝社區型販毒案件。（葉書宏翻攝）

友善列印
中時

新北市板橋警分局執行安居緝毒專案，在大台北地區共執行5件查緝社區型販毒案件，一舉查獲5名毒犯藥頭及10名下游毒蟲，查獲海洛因、安非他命、搖頭丸粉末等各式毒品近千公克，成功羈押2名毒販。

板橋警分局報請新北檢及台北地檢等多位檢察官指揮偵辦，一共聲請搜索票7張、拘票6張，在新北、台北等地區共執行了5件查緝社區型販毒案件，這些社區分佈在新北板橋、新莊、新店、五股及北市萬華等地。

板橋警方蒐證，一舉查獲5名毒犯藥頭及10名下游毒蟲，查扣毒品種類包含：海洛因9.5公克、安非他命84.2公克、搖頭丸粉末574公克、一粒眠22.68公克、FM2藥丸277公克、分裝袋及電子磅秤等證物。

板橋警分局表示，警政署和台灣高等法院檢察署規劃動員全國檢警6大緝毒系統，實施首波「安居緝毒計畫」，鎖定藏身在社區大樓的販毒處所進行掃蕩，希望將毒品徹底趕出社區，還給民眾安寧的生活環境。

「安居緝毒計畫」是由高檢署主動策劃，要求各縣市警察局主動拜訪鄰里社區，了解民眾反映情資，並鼓勵民眾勇於檢舉社區型毒品，目前只是第一波計畫，未來將持續推動。

板橋警分局長王文澤表示，「安居緝毒計畫」是以「販毒者據為販毒的大樓與社區」為首要查緝目標，另外也包括「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」及「毒品交易熱點」。

只有將毒品趕出社區，才能保障民眾居住的安寧，王文澤呼籲，毒品殘害身心既深且鉅，希望民眾勇於檢舉販毒及吸毒者，警方有信心還給民眾一個安居樂業的生活環境。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

賞雪要小心！男子拉拉山跌落駁崁… 小豬募款身心障家庭終於有年菜吃

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。