板橋警執行安居緝毒　8天緝獲5藥頭

2018年02月06日 18:52 中時 葉書宏

新北市板橋警分局執行安居緝毒專案，在大台北地區共執行5件查緝社區型販毒案件，一舉查獲5名毒犯藥頭及10名下游毒蟲，查獲海洛因、安非他命、搖頭丸粉末等各式毒品近千公克，成功羈押2名毒販。

板橋警分局報請新北檢及台北地檢等多位檢察官指揮偵辦，一共聲請搜索票7張、拘票6張，在新北、台北等地區共執行了5件查緝社區型販毒案件，這些社區分佈在新北板橋、新莊、新店、五股及北市萬華等地。

板橋警方蒐證，一舉查獲5名毒犯藥頭及10名下游毒蟲，查扣毒品種類包含：海洛因9.5公克、安非他命84.2公克、搖頭丸粉末574公克、一粒眠22.68公克、FM2藥丸277公克、分裝袋及電子磅秤等證物。

板橋警分局表示，警政署和台灣高等法院檢察署規劃動員全國檢警6大緝毒系統，實施首波「安居緝毒計畫」，鎖定藏身在社區大樓的販毒處所進行掃蕩，希望將毒品徹底趕出社區，還給民眾安寧的生活環境。

「安居緝毒計畫」是由高檢署主動策劃，要求各縣市警察局主動拜訪鄰里社區，了解民眾反映情資，並鼓勵民眾勇於檢舉社區型毒品，目前只是第一波計畫，未來將持續推動。

板橋警分局長王文澤表示，「安居緝毒計畫」是以「販毒者據為販毒的大樓與社區」為首要查緝目標，另外也包括「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」及「毒品交易熱點」。

只有將毒品趕出社區，才能保障民眾居住的安寧，王文澤呼籲，毒品殘害身心既深且鉅，希望民眾勇於檢舉販毒及吸毒者，警方有信心還給民眾一個安居樂業的生活環境。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)