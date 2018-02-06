9453友善過好年 裕隆集團邀請您民眾暖心做公益

2018年02月06日 19:23 中時 陳大任

裕隆汽車總經理姚振祥說明裕隆集團長期關注友善無障礙交通議題，由內到外支持續倡議無障礙友善行動。裕隆提供

V7幸福輪轉手服務新巨輪街頭幸福輪轉手，圖為皇冠大車隊友善司機。裕隆提供

裕隆集團持續關注友善無障礙交通議題，繼去年12月與众社會企業攜手啟動9453友善小旅行專案、創刊全台灣第一本無障礙家庭旅遊風格雜誌《9453友善旅人誌》，在農曆年前與众社會企業、點點善、人生百味與新巨輪服務協會暖心跨界合作，同時，啟動「9453友善旅人過好年」特別企劃。

活動包括由皇冠大車隊與大都會車隊的無障礙計程車V7幸福輪轉手，接駁新巨輪朋友外出聚餐吃團圓飯；推出新春限量「9453友善旅人誌大禮包」，邀請新巨輪協會夥伴化身為「街頭幸福輪轉手」即日起至元宵節在各街賣點推廣，協助推廣行動不便者外出旅遊的友善理念，只要100元，就能將《9453友善旅人誌》與《94文青創意紅包春聯貼紙組》帶回家，販售所得將全數捐助新巨輪服務協會。

新巨輪服務協會理事長陳安宗表示，同為行動不便者，對於許多家裡有行動不便長輩和家人的朋友，過年一起外出走春的困擾，他們更能感同身受。因此他們決定要化身為街頭幸福輪轉手，在各街賣點推廣《9453友善旅人誌》，希望自己就是那道通往友善的橋樑，讓更多家庭掌握全家出遊資訊，同時也透過這份自己賺的收入，回饋給自己的家庭，一起過個更幸福的旺旺年。

裕隆汽車總經理姚振祥表示，裕隆集團以在地企業持續關懷社會，裕隆集團一直以來重視企業在地、投入社會關懷，以這份心打造第一部國產福祉車V7，就是希望能夠透過友善科技創新設計，服務更多的台灣行動不便的家庭與弱勢團體，也透過結合全台無障礙計程車隊V7幸福輪轉手的服務，能夠滿足更多的需求。基於對家人的關懷，以及對企業員工長照議題的關注，裕隆汽車今年更率先推動友善旅遊員工福利方案，鼓勵同仁用V7來為行動不便的家人規劃遊程，創造美好回憶。裕隆汽車作為國內第一家施行推動家庭友善旅遊的企業，也希望帶動更多企業積極響應，擴大員工照顧範疇。

快來街頭捕獲新巨輪街頭幸福輪轉手，用愛發電，讓寒冬升溫！即日起至元宵節，每天下午3點到晚上9點，街頭幸福輪轉手將在台北捷運府中站、西門站、忠孝復興站、忠孝敦化站、市政府站（新光三越至市府徒步區）、石牌站、中山站、圓山站、小巨蛋站進行「9453友善旅人誌大禮包」公益推賣，限量兩千份，售完為止。獨立書店Zeelandia旅人書店、欒樹下書店、石店子69有機書店也加入《9453友善旅人誌》公益販售行列。

(中時)