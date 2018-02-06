苗栗家扶中心獎助學金募集中 歡迎大家踴躍投愛

張珮妤同學利用寒假回饋家扶，擔任課輔班志工。(李佳玲翻攝)

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苗栗家扶中心青年自立釣竿方案至今已邁入第10年，共有100位大專生因參加此方案而學習與成長，過去社工發現大專生會因貧困的家庭環境，讓這些孩子缺乏築夢的勇氣，但社工也看見只要給孩子舞台，這群孩子就有潛能發光與發熱。

「青年自立釣竿計畫」正是提供一個這樣的平台，依照團隊力、創造力、領導力、行動力、關懷力、反思力、就業力等七種能力，規劃一系列自我探索、理財規劃、計畫撰寫、口語表達、領導力等課程激發潛力及創意，協助大專生儲備能量，給他們釣竿教他們釣魚，畢業後能成功接軌社會。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，青年自立釣竿方案規劃大專生需完成80小時社會服務，9位竿大專生利用寒假特別籌辦1/29-2/9的課輔班，陪伴28位國小三到六年級的經濟弱勢兒童，課輔班的課程由這群大專生依自己的興趣和專長來設計。

為了不讓貧困家庭家長及孩子因高額學費而愁苦，苗栗家扶中心主動替這些受扶助的高中及大專學生籌措獎助學金，將於2018年3月10日舉辦106學年度第二次大專暨高中職獎助學金頒獎典禮，提供扶助家庭兒少獎助學金。此次預計頒發450萬元獎助學金來協助180名大專生及210名高中職學生順利升學，而目前仍不足125萬元，還需要社會大眾大手牽小手一起幫忙。

(中時)

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