博物館之母陳國寧展書畫　朱立倫讚不絕口

新北市長朱立倫仔細品味世界宗教博物館館長陳國寧提供的古琴譜。（世界宗教博物館提供）

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世界宗教博物館館長陳國寧與雕塑家朱銘、資深戲曲作曲家曾仲影、鼓藝師王錫坤其獲第一屆新北市文化貢獻獎得主作品，陳國寧的著作及水彩、油畫、彩墨、書法等作品，即日起在新北藝文中心第二展覽室展出。

新北市政府文化局即日起至3月4日，在新北藝文中心第二展覽室舉辦「薈萃輝映–2017新北文化貢獻獎特展」，展出四位新北市文化貢獻獎得獎者的著作、藝術作品、事蹟，展期橫跨新春假期，新北市長朱立倫6日特地出席開幕典禮。

朱立倫說，特展的四位大師都令人景仰，他們的文化創作不只對於新北市，甚至是對於台灣有非常大的貢獻，藉由頒發文化貢獻獎，表達對他們的尊崇，也希望這四位大師在文化藝術的貢獻，能夠讓更多的年輕世代了解。

有「博物館之母」美名的陳國寧，是第一批將西方博物館觀念引進台灣的學者，長期協助中央及地方政府從制度面、營運、人才及文化資產保存面改善博物館服務及環境提升，致力從事博物館經營管理與教育近50年，對台灣博物館界發展影響深遠。

2014年擔任世界宗教博物館館長，2017年推動世界宗教博物館程成為台灣首座私立博物館設立登記，並獲第一屆新北市文化貢獻獎肯定，為博物館界創下新的里程碑。「博物館是我的家，讓每個家都能營造成博物館。」陳國寧道出她為博物館經營的用心。

此次特展，陳國寧展出博物館學、如何經營小型博物館、博物館的演進與現代管理方法之研討、台灣地區中小型博物館經營管理之研究、博物館經營之管理等著作。另外也提供一件絲桐譜集的古琴樂譜，及油畫、彩墨、水墨、書法等作品。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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