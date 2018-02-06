第11屆台灣國際紀錄片影展 黃惠偵、趙德胤入圍

2018年02月06日 18:58 中時 潘鈺楨

第11屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）於6日揭曉「國際競賽」、「亞洲視野競賽」、及「台灣競賽」的入圍名單，並由文化部影視局局長徐宜君頒發入圍證書。今年台灣紀錄片表現斐然，黃惠偵的《日常對話》同時入圍國際競賽與台灣競賽，趙德胤的《翡翠之城》則入圍亞洲視野競賽及台灣競賽，吳耀東的《Goodnight & Goodbye》除入圍亞洲視野競賽，並將於TIDF進行世界首映。

值得一提的是，在歷屆參展導演中，曾拿下前兩屆TIDF亞洲視野競賽首獎的伊朗導演阿拉許．拉胡提（《狐狸電影夢》、《英雄的斗篷》）與美籍導演史杰鵬（《玉門》），以及日本導演代島治彥（《活在三里塚》），皆以新作入圍國際競賽，將於影展期間來台、角逐大獎。

台灣有將近200部作品參賽，最終15部影片入選，其中4部作品跨出台灣本島，如將視角瞄準緬甸的有趙德胤的《翡翠之城》、李永超《血琥珀》與李立劭的《那山人這山事》。《血琥珀》是李永超執導的首部紀錄片，他拍攝緬甸聞名於世「血珀」的開挖，寫實呈現緬甸社會的狀態；李立劭的《那山人這山事》則以民族誌的方式，講述戰後分別居於泰北帕黨與南投清境山區的流亡國軍，在50年後生長出兩種不同的生活樣貌與國族觀，和認同矛盾的下一代；另，廖克發的《不即不離》則透過父子對話，探尋馬來西亞敏感的共產黨歷史。

紀岳君的《徐自強的練習題》與陳芯宜的《大帳篷－想像力的避難所》，皆為將鏡頭對準台灣社會，耗時多年完成的重要作品，前者講述台灣極具爭議的司法案件徐自強案，後者則藉由海筆子帳篷劇在台灣的歷程，對照台灣社會運動的發展。

黃惠偵的《日常對話》，以母親帶出上一代同志在台灣的處境，也討論家庭創傷、挑戰父權體制，曾獲2017年柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片，本次也同時入圍國際競賽與台灣競賽；《錢江衍派》的四位年輕導演們因太陽花運動受到啟發，邀請各自父親在影片中飾演1980年代戒嚴時期中的不同角色，在虛構與真實之間展開世代對話，譜出動人的生命經驗。

第11屆「TIDF台灣國際紀錄片影展」將於5月4日至13日於台北新光影城、光點華山電影館、府中15紀錄片放映院舉辦。

(中時)