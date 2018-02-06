太保市花海節2月10日強勢登場 25公頃花海田超浪漫

2018太保市花海節即將於2月10登場，6日記者會上，幼兒園師生們悠遊在花田間，顯得非常愜意。（呂妍庭攝）

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2018太保市花海節即將於2月10登場，廣大花海可以走上大半天。（呂妍庭攝）
2018太保市花海節還規畫出在地農特產品專區。（呂妍庭攝）
2018太保市花海節即將於2月10登場，廣大花海可以走上大半天。（呂妍庭攝）
2018太保市花海節有許多可愛的裝置藝術。（呂妍庭攝）
太保市花海節2月10日強勢登場 25公頃花海田超浪漫 呂妍庭攝

2018太保市花海節2月10日強勢登場，嘉義縣長張花冠6日與太保市長黃榮利、農會總幹事黃麗貞等人在花海敲響祈福之鐘，搶先曝光媲美北海道、廣達25公頃的花海田，

力邀遊客農曆春節來太保市「日時看花海、暗時看花燈」。

太保市花海節因前2年花海播撒油菜花、波斯菊和百日草，礙於油菜花及波斯菊花期短，許多遠來遊客看不到花敗興而歸，今年為延長花期，25公頃的有機田區全部播撒百日草，現已全面盛開。且今年公所也規畫出「彩虹花海」、「條狀花海」和「綜合花海」3大主題花區，讓遊客不用花錢出國，就能有置身北海道花海與漫步在普羅旺斯的浪漫。

市長黃榮利說，除廣大花海讓遊客逛到開心，今年還規畫在地農特產品專區、美食專區和伴手禮專區，讓遊客一邊逛花海，一邊品嘗在地特色美食。張花冠指出，一回生、二回熟、三回出高手，今年社區高手紛紛出手，將花海裝置的熱鬧非凡，前2年遊客只能遠遠與裝置藝術合影拍照，今年民眾都能近距離與裝置藝術互動，各社區使出混身解術，大大提升了裝置藝術品質及可看性。

黃麗貞表示，花海有各社區的作品，還有大型狗裝置藝術、大型扭蛋機和祈福之鐘，2月10開幕當天上午10點推出麻吉送幸福，擲麻糬活動，開、閉幕兩天還有狗造型燈籠DIY和大型扭蛋機扭蛋體驗。

2018太保市花海賞花期2月10日至2月25日，橫跨農曆春節及2018臺灣燈會，為避免交通阻塞及停車不便，公所在高鐵站設有花海接駁專車，每天上午9點至下午5點，每20分鐘一個班次，歡迎全國遊客來太保市走春。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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