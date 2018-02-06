國教署長與僑生閉門座談

國教署長南下與僑生閉門座談。（中山工商提供）

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中時

教育部國教署長邱乾國6日南下高雄市中山工商，邀集校僑生建教專班學生舉行座談會，特別採取各校師長離席的閉門會談方式，讓僑生暢所欲言，也藉此建立更友善政策及多元輔導機制，為僑生提供實質助益。

會後邱乾國表示，將彙整意見，提出改善方案，如僑生宿舍狀況、熱水供應是否充足、廚房設備提供更良善伙食等，讓僑生有在家一樣的感覺。

僑委會主秘張良民指出，僑委會持續延攬海外僑生到台灣就讀，世界各地培養出12萬留台校友，大多遍布在東南亞國家，留台校友在當地儼然成為促進與台灣關係的力量，培養留台學生可挹注台灣人才不足，還能促進台灣與東南亞國家之間交流。

僑生建教專班座談會昨天上午在中山工商六和敬大樓一樓講堂舉行，由國教署長邱乾國主持，南區中山工商、協志工商、萬能工商、六信高中、華德工家、高苑工商、三信家商、樹德家商等8校140多位僑生代表與會。

提供場地的中山工商校長林昭億表示，該校是全國首創高職僑生建教專班，全台12校約2100名僑生，科別包括餐飲管理科、資訊科、電子科、美容科、汽車科、電子商務科等。

林昭億說，僑生國籍分別來自越南、印尼、緬甸、馬來西亞、泰國及菲律賓等6國，國教署在會前已廣泛蒐集僑生與學校對於推動僑生建教專班的建議，並透過座談會聆聽僑生對於就學修業年限、生活適應、語言學習、文化融合等方面的期許與建議，作為未來制定相關政策及輔導機制的參考。

(中時)

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