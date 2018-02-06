廣州騙徒冒充親人詐騙 老人家頻上當

友善列印
旺報

廣州市公安局近日通報，廣州市反詐中心即時監測警情發現，臨近春節有不少老年人遭遇「冒充子女、親人」的電話詐騙，被騙金額較大。

《羊城晚報》6日報導，日前，反詐中心接到一名七旬退休男教師報警，稱被人以冒充女婿的方式騙走18萬元（人民幣，下同）。

警方調查，早些時候，一名退休男教師接到一個陌生電話，對方自稱是其女婿，剛剛換了手機號碼，讓他記住號碼。第二天，這女婿又來電話，電話那頭有一個自稱是花都某派出所所長的人，告訴他：「你女婿在花都嫖娼被抓，要求交6萬元才能放人」。

退休男教師聽了後雖然生氣，但本著維護家庭和睦的前提，也不好和女兒提及此事，於是馬上將6萬元現金存到對方提供的一個私人銀行帳戶。

隨後，這個「派出所所長」 又用「女婿」的電話打來，稱「你女婿的尿檢結果呈陽性，涉嫌吸毒，這情況比較麻煩，還要再交12萬元才能放人。」這時，退休男教師已經慌了，步入陷阱，再轉帳12萬元給對方。

騙子之後還想繼續騙錢，又要讓退休男教師再存4萬元時，他才覺得不對勁兒，打電話給女兒核實情況，方才醒悟是騙局，但已經被騙走18萬元。

對於針對老年人的電話詐騙，反詐中心提醒子女、親友要將防騙工作做在日常，提前和老人約定好變更電話的通知方式；提醒老人接到陌生來電自稱「子女、親友」要求留存電話號碼時，要透過撥打原號碼或聯繫其他親友驗證。

(旺報)

大陸過半數年輕人 朋友圈屏蔽父… 陸二、三、四線城市消費崛起 增…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。