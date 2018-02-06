行政執行署春節前大拍賣 3489萬多元入國庫

2018年02月06日 19:37 中時 陳志賢

法務部行政執行署全國13個分署今(6)日同步舉辦農曆春節前最後一次的「聯合拍賣日」，參與競標民眾非常踴躍，共計高達3,489萬5,505元，民眾開心搶便宜，也為國家收回鉅額稅費。

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執行署表示，本次拍賣不動產，包括台北分署拍定新店等地土地，拍定金額401萬餘元；彰化分署拍定南投等地土地及建物，拍定金額453萬餘元；嘉義分署拍定虎尾等地土地及建物，拍定金額670萬餘元；台南分署拍定臺南市土地，拍定金額413萬餘元；高雄分署拍定林園等地土地及建物，拍定金額334萬餘元，拍定金額總計約2,603萬3,313元。

此外，各分署拍賣動產部分，拍定金額總計886萬2,192元，包括台南分署因陳由豪父親滯欠綜合所得稅案，拍賣其名下東盟開發實業股份有限公司股份64萬7,000股，以每股3元拍出，拍賣價金共計194萬1,000元。

彰化分署拍賣高山茶322斤，市價每斤1,500元，以每斤1,000元拍賣，每人限購1斤，吸引322位以上民眾搶購，全數拍出，得款32萬2,000元。士林分署拍賣富豪（VOLVO）汽車，以82萬元拍定。其他拍定的標的包括股票、玉石製品、水墨畫、皮包、手錶、電腦沐浴乳、洗髪乳、襪子、隨身音響、盆栽、小貨車、肉鬆、肉干、手工餅乾、擴大機、伴唱機、工廠用焚化爐等。

(中時)