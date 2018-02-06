寒流保養當道 從裡到外都要呵護

PHYTO超導極潤系列形象照。（PHYTO提供）

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Jurlique進化前導露限定版150ml，2250元。（Jurlique提供）
Nature's Care白金芹菜籽5000，120顆，1980元。（Nature's Care提供）

年前寒流一波接一波，不論是護手、護髮，甚至是保健品都在年前成為話題焦點，代理多項美妝品牌的台灣蜜納集團，由品牌總經理周瑋葶領軍，推薦旗下冬季保養聖品，讓女人從裡到外都美麗。

法國頭髮保養專家「PHYTO髮朵」觀察，髮絲乾荒就易顯毛躁無彈性，寒冬季節更易產生靜電現象，繼而造成髮絲缺乏彈力、容易斷裂、毛鱗片掀起髮芯變得脆弱，加上現代消費者，生活壓力大、作息不規律，因而透過好習慣的養成，以及頭髮養護產品輔助，能幫助頭髮光澤度提升。

Jurlique以活機農耕法培植2到3年的藥蜀葵，隨月亮曆法在其根部最健康飽滿時收成，獨創活機菁植萃取技術，打造「進化前導露」 ，能為肌膚帶來保溼之效。而Jurlique品牌經典，「完美手護玫瑰香頌 」添加珍貴活機法國玫瑰精油，帶有微甜的玫瑰芬芳，不只提供雙手滋養，更帶來舒心的感官體驗。

台灣蜜納品牌公關總監黃瑪琍表示，除了善用保養品作為冬季保養，亦可透過保健品輔助，像是台灣蜜納引進的澳洲品牌Natures Care，這是澳洲唯一設點在澳洲國家公園製造的健美產品，品牌價值更以「把最好的給家人」的心情來研發產品，針對年節送禮或是自用，黃瑪琍推薦最適合的品項有Natures Care的深海魚油Omega-3、白金芹菜籽5000、 白金高濃縮蔓越莓25000。

(中時)

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