Formula E聖地牙哥站 Audi Sport陷入苦戰

2018年02月06日 19:57 中時 陳大任

Audi Sport在聖地牙哥分站排位賽及超級桿位賽中分別佔得第二、第三排名，但是在正式比賽時卻因碰撞及換車意外，被迫中途退賽，表現令人扼腕。

Formula E 2017/2018賽季第四戰於聖地牙哥舉行，全長2.46公里的場地，橫跨市區街道及國家森林公園的南美洲賽道，成為駕駛技巧的一大考驗。Audi Sport車手Lucas di Grassi在正賽前的排位賽及超級桿位賽氣勢驚人，分別排名第二、第三；正賽一開始也迅速從第十三的起跑位置竄升至第六，一切看似如意的當下，卻在車輛換車後因機械原因，導致車輛突然失去動力，使得Lucas di Grassi不得不中途退賽；同樣令人扼腕的是Audi Sport的另一名車手Daniel Abt在起跑時，因碰撞意外造成後輪懸吊損壞，被迫提早換車，進而導致車輛動能不足而被迫退賽。

此一分站Audi Sport並未取得積分進帳，兩名車手更因意外未能在正賽發揮正常水準。對此，Audi Sport車隊總教練Allan McNish於賽後表示：「車手生涯中，這樣的困境並不陌生，我們將進一步釐清Lucas di Grassi的車輛在比賽中途故障的原因，並傾全力突破困境。」

儘管在聖地牙哥分站陷入苦戰，Audi Sport士氣不減，誓言將於3月的墨西哥分站捲土重來；去年冠軍Lucas di Grassi曾在此站逆轉頹勢拿下2016/2017賽季第一個分站冠軍，期待今年也能再次奪得佳績。

(中時)