加藤鷹推AV新平台 人氣女優：想在樓梯間演出

2018年02月06日 19:42 時報周刊 溫博鈞

櫻井彩想挑戰空姐和護士角色。（盧禕祺攝）

清純可人的蕾嚮往演出在戶外偷偷摸摸的情境。（盧禕祺攝）

AV傳奇人物加藤鷹為代言AV眾籌平台，6日帶領高人氣的蕾與櫻井彩等8名女優來台舉行「日本AVH明星天團台灣見面會 」，150名粉絲們興奮地與女優們近距離接觸。人氣女優蕾與櫻井彩對新平台也感到期待，蕾還透露：「我很想演出在樓梯間發生的情節。」

以「金手指」成為AV傳說的加藤鷹，出道已經進入第31年，曾確立了「潮吹」技術的地位，而今又與推行嶄新的平台，再次為AV界開拓新境地。對華人圈已非常熟悉的他觀察，華人對性愛普遍仍偏拘謹而缺乏享受，尤其以女性居多，他建議大家可以再試著更享受性愛的樂趣。

「AVH」所建立的開放平台，使粉絲不只可以線上收看相關內容，更可透過該平台的技術，以AV幣進行內容發佈、管理和消費，還可獲得獎勵，等同現在很夯的虛擬比特幣挖礦，為線上播放市場拋下了強大震撼彈，將創造獨特的AV社群經濟。

女優櫻井彩對於新平台誕生感到期待並躍躍欲試，她說：「以前我常扮演學校老師，但很想挑戰空姐和護士的角色。」提到最近工作甘苦談，她日前演出一場車震，卻沒想到車裡空間比她預期的小，讓她表演起來頗費了一番力氣。

在AV界處於巨星地位、外型清純可人的女優蕾說：「很多朋友平常為了生活感到疲倦，希望能在新平台演出中療癒大家。」問想嘗試什麼演出？她說：「比起房間，我嚮往的情境是兩人在沒人進出的樓梯間、電梯，或大樓屋頂這些地方，享受那種偷偷摸摸的感覺。」

(時報周刊)