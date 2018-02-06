日皇孫女真子公主婚禮延期 日媒爆料與未來婆家的醜聞有關

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日本宮內廳6日宣布，日皇二皇子秋篠宮家的長女真子與在律師事務所上班的小室圭之婚禮將延期。兩人原定今年11月4日舉行婚禮，但現在將待日皇退位和皇太子即位等皇位繼承儀式結束後，可望於2020年舉行訂婚、結婚典禮。有媒體指出，可能因小室家有不名譽的問題而延期。

26歲的真子和小室是國際基督教大學的同學，2012年在大學舉辦交換留學說明會時相識，並交往到談婚論嫁的程度。兩人去年9月在獲得日皇許可後，宮內廳去年11月正式公布有關兩人結婚的詳細日程，照原定計畫的話，今年3月4日訂婚，11月4日在帝國飯店舉行婚禮。

真子6日針對婚禮延期之事，以書面說明理由指出，「有關許多的儀式和婚後的生活，沒有時間做好充足的準備」、「我想很多事都操之過急，趁此機會應再次慎重考慮，這個速度是否真的適合自己？」。

「大大改變計畫之事，對於協助我們婚禮的許多人造成莫大的負擔，深感十分抱歉」、「我們認為，這次的延期是為了有時間準備開始新生活的好機會，到結婚之前，我們將好好珍惜這些時間」。宮內廳強調，「兩人並未改變結婚的意願」。

有複數日媒報導，小室1月下旬起，突然有好幾天缺勤，可能是因為生病，也可能與宣布與真子結婚消息後，家底被媒體無情地挖出來有關。

今年1月23日出刊的《週刊女性》雜誌報導，「真子的未來婆婆曾養個雕金師戀人」。內容指出，小室的父親2002年自殺後，母親佳代便與1名做裝飾品設計的男友A交往到2007年，A的生活困苦，有一段時間還寄住在小室家。

1月25日的《週刊文春》和《週刊新潮》則報導佳代的負債問題，指佳代後來又跟在外商公司上班的B男友交往，接受他400萬日圓以上的援助，兩人還訂了婚，後來佳代毀婚，B男友要求她退錢，她表示那是贈與，故沒打算退錢。

B男友向日媒爆料指出，那逾400萬日圓是給小室上大學、留學，以及上播音學校等的學費。宮內廳對於這類報導完全不予回應，但有日媒猜測，這次婚禮延期可能與小室家的醜聞有關。

(中時)

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