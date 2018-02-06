偶像帶動平昌冬奧周邊 Exo、防彈少年團同款周邊官網熱賣

2018年02月06日 20:17 中時 石欣蒨

防彈少年團的泰亨跟Jimin都有抱的平昌冬奧會吉祥物白虎「Soohorang」娃娃，12萬韓圓（台幣約8240元）。（翻攝自7fanboy.bts Instagram）

平昌冬奧會官方周邊運動鞋款，實用又好看，同樣成為熱銷品之一，5萬韓圓（台幣約1350元）。（翻攝平昌冬奧紀念品官網）

平昌冬奧會吉祥物黑熊「Bandabi」抱枕，3萬韓圓（台幣約810元）。（翻攝平昌冬奧紀念品官網）

平昌冬奧會開幕前夕，已請來綜藝大神劉在石、朴寶劍、Super Junior等人氣大咖來參與火炬傳遞活動，而今年官方的周邊商品也以吉祥物白虎「Soohorang」及黑熊「Bandabi」為主題，當中超人氣的長版羽絨大衣早已銷售一空，運動鞋更是早突破10萬雙的預購量，其他還有分別推出了娃娃、服飾、生活周邊等商品，設計款式都相當實用，難怪深受消費者歡迎。

雖然火炬傳遞活動上明星們穿的同款服飾未有在官網上販售，但與其他偶像同款的商品目前仍有少量現貨，像Exo的世勳在Instagram上分享戴上平昌冬奧會手套在網路就僅剩L號現貨，而防彈少年團的泰亨跟Jimin等抱過的吉祥物白虎「Soohorang」娃娃，目前在官方網站上仍有販售，想跟偶像同抱一隻娃娃，還能趁最後下手一波。

(中時)