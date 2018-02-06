結束訪歐返台 柯：看到台灣人在世界各地努力

2018年02月06日 20:09 中時 陳麒全

台北市長柯文哲結束長達11天的歐洲行，6日晚間返抵桃園機場。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲結束長達11天的歐洲行，6日晚間返抵桃園機場。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲：在歐洲各地都能看到台灣人努力的蹤跡。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲結束長達11天的歐洲行，6日晚間返抵桃園機場。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲結束長達11天的歐洲行，6日晚間返抵桃園機場。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲：未來將與荷蘭建立聯繫管道，首先推動公共住宅。（陳麒全攝）

台北市長柯文哲結束長達11天的歐洲行，6日晚間返抵桃園機場，柯文哲在機場受訪時表示，這次考察看到先進國家的發展概念，尤其是荷蘭的循環經濟，未來將與荷蘭建立聯繫管道，首先推動公共住宅。另外，在歐洲各地都能看到台灣人努力的蹤跡，還有台灣人在世界各地努力的成績。

柯文哲結束訪歐行程，6日晚間搭土耳其航空班機抵達桃園機場，他在提領完行李走到入境大廳接受訪問時表示，在歐洲各地都能看到台灣人努力的蹤跡，包括去土耳其比較偏僻的地方，還會看到慈濟在為敘利亞難民服務，過去20、30年前去土耳其，那時它還一無所有，到今天有一點成績，還是看到很多台灣人在世界各地努力的成績。

柯文哲說，台灣終究不是世界上最先進的國家，所以那些先進國家的一些概念，像這次荷蘭的「循環經濟」要如何引進台北市？短期內會跟荷蘭政府討論，建立一個聯繫的管道，看怎麼把他們已經推行過幾年的循環經濟概念在台北實行，我想還是要從公共住宅開始試試看。

媒體問到有關總統府有高層酒駕還想抽單？柯文哲說，現在大概不容易了，警員自主性都很高，所以坦白說什麼銷單都很困難。話才講完，台北市政府人員就在旁邊聲明，已經發新聞稿否認這件事了。

針對副市長陳景峻說私會元宵節燈會廠商一事？柯文哲回應表示沒有私會，當天他從外面回到台北市政府，經過顧問室的時候被攔下來，跟對方講了一下話，完全沒有事先安排。

(中時)