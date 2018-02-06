NBA》林書豪：復健過程良好 10月肯定能復出

2018年02月06日 20:18 中時電子報 黃邱倫

正在溫哥華進行冗長復健的林書豪，今日感謝上帝讓他有機會復健，還可以在職籃打球；並且以肯定的口吻表示，下個球季一定會回到球場，同時也一定表現得更好。

自從去年10月球季開幕戰右膝髕骨肌腱韌帶斷裂後，林書豪在開刀後接受醫療團隊建議，前往加拿大溫哥華Fortius運動暨健康中心復健，這次首度回到紐約布魯克林籃網主場，觀賞隊友比賽。

傷後的林書豪今天面對媒體氣色極佳，行動自如，看來復健情形十分良好。他說，復健需要6到9個月時間，「目前進行地非常好，沒有復發、沒有倒退，一直在進步」，Fortius與籃網醫療團隊合作良好，但還不知何時可以完全復原。

不過林書豪很有信心今年10月可以回來參加季前訓練營，還表示，下個球季一定會回到球場，全身也會更加健康，復出後不會改變以往攻擊性積極打法，但會採取更安全、改變雙腳落地方式，不讓自己失去平衡。

這次復健與之前傷痛最大挑戰與不同點，林書豪說，這次時間很長，起碼要6個月，從來沒有過，「更要非常有耐性」；另外這次不只專注膝蓋，還有身體其他傷痛，讓自己運動機能更好，包括跳躍、投籃、跑步等，也就是要更有效率，期盼打的比較好、跑的比較快、跳得比較高、比較健康。

不過林書豪也提到溫哥華復健之路深刻體悟，他說，溫哥華離NBA好像很遠，很不一樣的感覺，「感覺被隔離、很孤單」，但他很喜歡，這樣才能專注復健，不會分心，「百分之一百復健很重要」。

林書豪表示，相信上帝有很好的計畫，每天控制自己心態，全力訓練與復健，不去擔心別的事。很高興還可以在職籃打球，還有機會復健，而且復健後不會再受到影響，不像前十字韌帶（ACL）或其他傷痛，可能會永遠受到影響。

此外，為了顧及復健進程，林書豪今年暑假亞洲行也將有所變動，目前計畫分兩趟，一趟回台灣、香港，另外一次去中國大陸，分開進行。

(中時電子報)