乾媽意識到乾德門「已經不在身邊了」崩潰大哭

2018年02月06日 20:21 中時 林淑娟

乾媽王雅涵露面受訪。（蘇蔓攝）

乾媽講到乾爸不在身邊了忍不住哽咽落淚，余天不斷安慰她。（蘇蔓攝）

乾媽講到乾爸不在身邊了忍不住哽咽落淚，余天不斷安慰她。（蘇蔓攝）

乾媽講到乾爸不在身邊了忍不住哽咽落淚，余天不斷安慰她。（蘇蔓攝）

乾媽講到乾爸不在身邊了忍不住哽咽落淚，余天也跟著哭。（蘇蔓攝）

乾媽講到乾爸不在身邊了忍不住哽咽落淚，余天也跟著哭。（蘇蔓攝）

乾媽一度哭倒在余天懷裡。（蘇蔓攝）

資深藝人乾德門（乾爸）5日清晨病逝，遺孀「乾媽」王雅涵6日在余天陪同下受訪，乾媽表示，她帶來乾爸日常慣用的睡袍、卡其褲，希望他在靈堂暫住得舒服，當提到過去三、四個月，她每天早上都跑醫院，說到「今天突然發現不用去了，我跟女兒說，乾爸已經不在我身邊了，門（乾爸）離開我了，我看不到他了」時，乾媽忍不住悲痛哽咽，一度哭倒在余天懷裡，女兒陳微攙扶她時，她終於忍不住失聲痛哭。

乾媽從前一天開始就強打精神處理乾爸後事，直到處理到一段落，情緒才忍不住宣洩、崩潰痛哭。至於乾爸的告別式確定會在年後、28日之前，可能是24或25日，余天承諾會幫忙喬福田妙國的塔位。乾媽說，乾爸生前曾交代，做能力所及的事情，但她希望可以讓乾爸有個舒適空間，福田妙國演藝人員多，乾爸沒事可以串串門子。

乾爸臨終前最大遺憾是17年沒見到與前妻生的兒子乾正，對此，乾媽緩頰表示，乾爸還在耕莘醫院時，女兒曾經從美國回來看過他兩次，至於兒子可能有無法回來或其他不方便的原因，但姊姊應該都有跟他說，相信他會有安排。最後這段時間她也有都跟他在美國的女兒LINE聯絡讓她掌握狀況。

乾媽說，去年12月是他們結婚20週年，她在乾爸耳朵旁邊告訴他，他當時意識清楚，聽完還笑一笑。之前乾爸因為嘴巴插管無法說話表示，所以都用寫字表達，但後期轉到離家近的醫院的慢性病病房後，他肌肉沒力已經連寫都無法寫了。醫生曾說他已經離不開管子和機器，所以乾爸是離開耕莘醫院前一周才氣切，當時她還會燉點雞湯、把雞肉弄碎，或打柳丁汁，一點點灌進他嘴巴，讓他品嘗食物的味道，「他真正昏迷也是這一兩天的事，沒想到會這麼快，清晨3點接到醫院電話叫我趕快去時，我起來時一直抖！這是必須面臨的，人生嘛，我也不希望乾爸這麼辛苦，因為他不會復原了，所以不要她這麼痛苦。」

余天與乾爸相識約50年，今天是第一個到靈堂上香的藝人，他知道乾爸經濟狀況不太好，也坦言過乾爸曾向他周轉，一次5、6萬元，但數目不重要。乾爸曾跟他訴苦與兒子17年未見，他安慰對方怎麼樣都是自己的小孩，「像余祥銓這樣，我還不是很疼他」。

(中時)