吳斯懷戳破年改謊言 「真的有人活不下去」

前陸軍中將副司令吳斯懷。（圖／本報資料照片）

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中時電子報

立法院於2017年6月30日通過年金改革三法，蔡英文總統當時表示，「沒有人會因為改革而活不下去」。前陸軍中將副司令吳斯懷再度戳破蔡政府謊言，因為有幾個案例，真的活不下去！

吳斯懷在臉書指出，一位83歲老太太由外勞推著輪椅，含著眼淚告訴他，退伍軍人老先生86歲了，靠著微薄的退休金過日子，兩老身體越來越差，每月支付外勞、看病、生活，勉能支撐，從沒埋怨過國家。如今餘命不多，還能活幾天都不知道。蔡政府怎麼忍心溯及既往，打算刪減退休俸。一旦通過「樓地板」3萬7850元，兩位老人家真的會活不下去。

另外一位陸官學弟，民85年服役滿20年因公傷殘退役，兩眼全盲，無法獨立自主生活。二等殘撫卹10年早已結束，現年已65歲，陪伴98高齡母親，請外勞打理生活，只能依靠中校退休俸(含18%)勉強渡日。近日憂心忡忡打了多通電話詢問軍人年改進度，每次聽到電話傳來沙啞的聲音，都讓吳斯懷感到不捨與憤怒，「學長，蔡政府真的要溯及既往砍我們退休俸嗎？如果按草案版本，18%一旦取消，再刪本俸，我根本活不下去，請問像我這種情況的退伍軍人，怎麼面對未來生活，國家真的要棄我們於不顧嗎？」

還有一位單身同學中校退伍，現住三軍總醫院汀州路老院區養護中心，依法領取退休俸(含18%)勉強支撐住院費、氧氣瓶、餵食營養品等，若依目前規劃草案取消18%，再刪減本俸，以3萬7850元為「樓地板」，完全無法支應，真的會活不下去！

吳斯懷說，民進黨政府粗暴強推軍人退撫制度改革 (軍人年改)，他戳破蔡政府謊言，把真相及事實昭告天下！

(中時電子報)

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