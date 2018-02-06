王樂妍戀愛5年保鮮絕招大公開！是元介快學著點

王樂妍、是元介相約吃火鍋。（mm2滿滿額娛樂）

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王樂妍、是元介相約吃火鍋提早感受過年氣氛。（mm2滿滿額娛樂）
王樂妍、是元介去年都大豐收。（mm2滿滿額娛樂）
王樂妍、是元介去年都大豐收。（mm2滿滿額娛樂）
王樂妍戀情穩定且甜蜜。（mm2滿滿額娛樂）
是元介追女友卡關。（mm2滿滿額娛樂）

寒流冷颼颼，同門師兄妹王樂妍、是元介5日晚上相約吃熱呼呼的火鍋，妙的是，兩人的各自戀情也呈現一冷一熱，王樂妍和導演男友張訓瑋交往5年至今甜蜜蜜，她透露保鮮祕訣：「每天都要親親抱抱，這是一定要的。」而是元介去年底對媒體透露動心想結婚，坦言七夕曾向一個認識10年圈外友人告白但被「打槍」，結果女方看到新聞後嚇壞了，整整一個月不理他，讓他很苦惱，幸好最近兩人恢復聯絡，「我只求維持現在的關係就好，慢慢來」。

王樂妍平常看起來是女漢子，不過她說私下與男友相處時比較會撒嬌，溝通時這個方式不行，她就會迂迴換其他方式，不會跟對方硬碰硬。兩人交往5年除了每天親親抱抱，她認為男女朋友有共同興趣也很重要，她和男友很常一起做喜歡的事，「例如他知道我喜歡吃海鮮，至少一個月一次為我開海鮮趴，他從原本連荷包蛋都不會煎，到現在我點菜他都做得出來，他愛煮、我愛吃。此外，我們兩個也都熱愛泡湯，去日本旅遊就會狂泡湯」。他每年過年都會到男友家拜年，今年也不例外。

王樂妍被問是否想生個「狗寶寶」？她笑說還沒有那麼快生，也不擔心高齡產婦問題，透露她因為有一顆巧克力囊腫，所以吃避孕藥治療2年了，如果生了寶寶像男友也很好，「像他一樣，很帥啊」！

是元介的好友王家梁日前被爆跟曾沛慈在車內環抱，他假裝吃醋地說：「但情人節他還是黏我，副駕駛座應該是我的。」不過他仍獻上祝福，「看得出來他很保護這段感情，很祝福。」

(中時)

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