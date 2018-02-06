府高層酒駕!？ 爆料貼文已刪 警：勿以訛傳訛

2018年02月06日 20:51 中時 柯伶穎 、 崔慈悌

台北電台主持人朱蕙蓉5日在臉書PO文，指總統府「某位厲害人士」不小心酒駕被開罰單請求撤單，但北市府答覆不可能，朱直言「我確定為何柯文哲會這樣顧人厭」。對此，台北市警察局表示，經各外勤單位查明確認後，並無此事。總統府發言人林鶴明6日表示，朱姓網友應負起言責，向外界說明清楚，以匡正視聽。

朱蕙蓉在臉書指出，據說總統府某位厲害人士，不小心酒駕被開罰單，打電話去給市府有力人士請求抽單，未料得到的答案是已入電腦，不可能，對方才氣呼呼不相信的掛電話。

對此林鶴明表示，酒駕和關說，本就應該秉公依法處理。對於朱姓網友先發文後又刪文，相關內容指涉總統府高層卻不肯具體說明，他要求朱姓網友應提出具體事證，北市府也應釐清事實。

林鶴明強調，若真有此事，就應依法處理，勿枉勿縱；若無此事，則朱姓網友應負起言責，向外界說明清楚，以匡正視聽。

市警局則表示，經查明確認後並無此事，勿再以訛傳訛。該局強調警方秉持勿枉勿縱、杜絕關說之原則執法取締，絕無關說可撤單之情事，而朱蕙蓉也已刪除相關貼文。

此外，朱蕙蓉也提到，有市民因為收到罰單是凌晨4點30分，而投書陳情市長信箱，沒想到台北市長柯文哲收到信後真的去電警局了解，該局「徹查」之後報告，該車主夜半停車擋到別人的車，被擋的車主夜半突發狀況要掛急診，車子開不出來打電話報警。受罰車主只好俯首承認乖乖繳單。

朱蕙蓉舉兩例後結語表示，「我又確定為何柯文哲會這樣顧人厭。」不過，底下網友回應兩極，有人表示「真的顧人怨，但顧的好」，也有網友表示這是「替柯P選舉造勢」。

(中時)