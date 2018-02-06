又神秘消失！？　MH370搜索船失蹤3天才復聯

一架馬來西亞航空客機停留在吉隆坡國際機場。(圖/新華社)

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中時電子報

2014年神秘消失的馬來西亞航空一直都讓國際相當好奇，上月22日才由美國海底探勘公司Ocean Infinity宣布再度重啟MH370搜索工作，卻在31日驚傳突然從雷達系統上失聯，具體原因還不清楚，並且也不知道該搜索船在失聯其間究竟去向何處，無從查證，讓原本已經成為謎團的馬航MH370，又增添一抹新的神秘色彩。

根據英國《太陽報》(The Sun)報導，上月底美國海底探勘公司Ocean Infinity才宣布重啟對馬來西亞航空MH370殘骸進行調查，卻在作業進行到第10天的時候，又發生了這艘搜索船突然從雷達上消失長達80小時的消息，經過3天後才恢復聯繫。Ocean Infinity公司並未交代失蹤的具體原因，並且也無法查證這艘搜索船在失聯期間的去向如何。

這艘搜索船配備的自動識別系統(AIS系統)1月31日突然從雷達上斷開長達80小時，不免讓外界又聯想起2014年3月8日從馬來西亞吉隆坡飛往中國北京的MH370客機，也引發了更多神秘想像。

由於負責本次搜索工作的美國Ocean Infinity公司，當初打著「沒有找到殘骸就不收費」的名號重啟調查，因此讓外界再度燃起對MH370的關注，沒想到搜索才進行到第10天就發生另一宗離奇失聯的事件，由於該公司無法交代任何細節更引發外界好奇。

(中時電子報)

文章來源：JET RIDDLE MH370 mystery deepens as search vessel vanishes off radar for three days sending conspiracy theorists into a frenzy

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