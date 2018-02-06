宏正腳傷停工9個月！首曝：曾抱著腳大哭祈求再給我一次機會

2018年02月06日 20:48 中時 林淑娟

宏正傷後復出，首度暢談養傷心情。（粘耿豪攝）

宏正傷後復出，首度暢談養傷心情。（粘耿豪攝）

宏正傷後復出，首度暢談養傷心情。（粘耿豪攝）

宏正傷後復出，首度暢談養傷心情。（粘耿豪攝）

SpeXial隊長宏正2016年10月拍攝《High5制霸青春》時不慎摔傷，導致右腳嚴重粉碎性骨折，他本以為大概3個月就能恢復，不料傷口反覆感染，經歷多次清創，足足在家養傷9個月，令他一度身心俱疲想轉行，他6日首度受訪暢談養傷心路歷程，坦言去年因為細菌感染整個過年都待在醫院，他一度難過到抱著受傷的腳哭泣，不斷默念祈求：「可不可以再給我一次機會？」無助心情可見一斑。

宏正說，他受傷養傷期間，做了很多努力，除了配合醫院治療外，連宮廟、喝符水等信仰力量也嘗試，「到了那處境，任何方法都是希望」，原本是無神論的他拜了菩薩、濟公、媽祖、四面佛和耶穌，也試過氣功、能量療法、德國先進醫療機器，念了兩個月的經，他還去打坐，就是為了走出腳傷陰霾，最後發現：「這一切都是必須且一定會發生的，我的心變得更柔軟，眼神更堅強，更明白『同理心』的真正含義。」現在的他已經能搞笑地透露：「受傷後許的願望是可以蹲著大便，最難的是自己擦屁股！」雖然目前還是久站，但幸好現在已經可以蹲下了。

他在家養傷9個月，一度擔心自己演員生涯已經報廢，後來復出拍攝《終極一班5》才有出來走動的機會，他表示，一度把這部戲當成最後一部作品來拍，劇組則相當有誠意給他巨星般的規格待遇，除了事先找替身幫他定裝，也為他修改劇本，讓他坐輪椅演出，花了很多時間、金錢和誠意幫助他呈現這角色。那陣子他的生活有了重心，腳傷也好得特別快。目前該劇點擊率已破9億5千人次，讓他稍微覺得安慰。

不過，宏正也先跟粉絲說聲抱歉，因為他在休息期間，一切以養傷為重，媽媽做了蓮子銀耳、豬腳、魚湯、山藥雞湯、魚麟凍等富含膠原蛋白的食物，讓他從78公斤胖到88公斤人生的體重巔峰，最近約84公斤左右，「所以你們看到一個臃腫版的辜戰，請見諒。」

(中時)