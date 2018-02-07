少女被騙當小三還生子 求分手扯遭索討「青春虛度費」

屈女知道被騙成小三後求分手，竟遭對方索討「青春虛度費」。(非當事人示意圖/達志影像)

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中時電子報

中國大陸深圳一名19歲屈姓女子和一名39歲蘇姓男子交往，還為對方生下一子，後來才發現對方其實是已婚人夫，自己被騙成了小三，憤而提出分手，扯的是，對方竟然向她索取「青春虛度費」人民幣40萬（約台幣186萬元）。

屈女表示，她2004年在深圳龍崗工作時，結識了大她20歲的蘇男，由於對方不斷展開猛烈追求，最終被打動，兩人交往4年後生下兒子小明（化名），卻始終沒見過男方家人，對方還經常無故失蹤，後來才發現，原來男友早已結婚，還生了2個女兒，自己莫名當了小三。

屈女2013年向蘇男提出分手，對方反而向她索討由他出的生產住院費、孩子奶粉錢以及40萬的「青春虛度費」，為了能盡快結束痛苦的日子，硬是湊了60萬人民幣（約台幣280萬元）給對方，可是法院卻把孩子監護權判給男方，對方也不讓她見孩子，只能心痛投訴媒體，希望能夠還她一個公道。

當地媒體採訪到蘇男，他表示，沒有不讓屈女看孩子，但是要在他的視線範圍之內，且承認自己與屈女發生關係時，自己確實已婚，但否認與對方是戀愛關係，也不承認有提出過「青春虛度費」。至於對方給他的60萬元，是委託他製作魚缸的錢。屈女後來再婚，仍在上訴爭取孩子的監護權。

(中時電子報)

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